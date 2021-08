Gelungenes WM-Debüt: Marcel Brenner in den Punkten

Die Premiere der SBK-Weltmeisterschaften in Most war auch die Premiere von Marcel Brenner in der Supersport-WM. Nachdem er in Rennen 1 seine ersten WM-Punkte vergeigt hatte, holte er im zweiten deren vier.

«Mit Punkten wäre ich fürs Erste schon sehr zufrieden», hatte der 24-Jährige aus Schüpfen im Kanton Bern nach seiner ersten Standortbestimmung, den zwei freien Trainings am Freitag, gegenüber SPEEDWEEK.com kundgetan. In der Superpole sicherte er sich dann am Samstagvormittag die 17. Startposition und war damit zweitbester Schweizer. Der das ganze Wochenende in argen Problemen steckende Weltmeister von 2019, Randy Krummenacher, war nach einem Sturz einen Platz hinter ihm, Stéphane Frossard wurde nur 30.

Mit den Worten «…ich denke, das war auf jeden Fall nicht schlecht, wie wir begonnen haben. Das Training und das Qualifying waren sehr gut. 1,2 Sekunden hinter der Spitze konnte sich für den Anfang sehen lassen…», blickte Brenner auf seine Ausgangslage zurück.

Im ersten Rennen lag Marcel nach den ersten beiden Runden auf dem 15. Platz im Soll, doch im dritten Umlauf kam er nur noch an 28. Stelle über den Zielstrich. «Da habe ich in meiner Gruppe einen Fehler gemacht und bin in der ersten Kurve ins Kiesbett gefahren. Da war es vorbei mit einer guten Platzierung», erklärte er zu seinem letztlich 25. Rang und ergänzte: «Mehr war dann nicht mehr drin.»

Im Warm-up am Sonntagmorgen hatten er und sein Team VFT Racing noch etwas ausprobiert, doch nach Platz 22 baute man das Bike wieder auf den Stand des Samstags zurück. Nach der ersten Runde des zweiten Rennens lag Brenner zunächst auf der 19. Position, machte gleich danach einen Sprung vor auf 16 und finishte schließlich als Zwölfter.

«Beim Start habe ich viel Zeit verspielt», hielt der Yamaha-Pilot fest. «Beim Start selbst, aber auch in der ersten Kurve war ich zu zurückhaltend, da hätte ich mehr reinhalten müssen. Der Speed war dann aber ganz gut. Gegen Schluss waren wir etwas langsamer, dafür wissen wir, was wir beim nächsten Mal verbessern können. Ansonsten bin ich mit meinem Rennen sehr zufrieden. Ich bin alleine gefahren, was ein bisschen langweilig war. Als ich der Gruppe vor mir etwas näherkam, habe ich noch einmal gepusht, aber ranfahren konnte ich nicht mehr.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Most © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Philipp Öttl © Gold & Goose Raffaele De Rosa © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Öttl vor Cluzel © Gold & Goose Aegerter und Bernardi © Gold & Goose Federico Caricasulo © Gold & Goose Steven Odendaal © Gold & Goose Valentin Debise © Gold & Goose Öttl, Gonzalez, Cluzel © Gold & Goose Randy Krummenacher © Gold & Goose Manuel González © Gold & Goose Cluzel und Manfredi © Gold & Goose Luca Bernardi © Gold & Goose Odendall und González © Gold & Goose Dominique Aegerter © Gold & Goose Steven Odendaal gewinnt Lauf 1 © Gold & Goose González, Odendaal, Öttl © Gold & Goose Sieger Steven Odendaal © Gold & Goose Dominique Aegerter gewinnt Lauf 2 © Gold & Goose Odendaal, Aegerter, González © Gold & Goose Sieger Dominique Aegerter Zurück Weiter

Nach sechs Jahren in der FIM CEV Repsol Moto2 European Championship mit zwei elften Plätzen 2018 und 2019 als seine besten Jahresendplatzierungen und der abgebrochenen IDM-Saison 2021 hatte Brenner am Ende seines ersten WM-Wochenendes die Gewissheit, den richtigen Schritt getan zu haben: «Das war so etwas wie ein Test-Wochenende für mich. Wir haben gleich nach dem Rennen überlegt, was wir das nächste Mal besser machen können. Am Freitagabend war ich ziemlich müde, weil ich die ganzen Abläufe noch nicht so richtig kenne und was als nächstes mit dem Team auf dem Programm steht.»

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 1,064 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha + 1,166 4. Philipp Öttl Kawasaki + 7,303 5. Luca Bernardi Yamaha + 8,528 6. Federico Caricasulo Yamaha + 8,536 7. Valentin Debise Yamaha + 8,646 8. Niki Tuuli MV Agusta + 9,513 9. Can Öncü Kawasaki + 12,084 10. Raffaele De Rosa Kawasaki + 12,841 11. Max Enderlein Yamaha + 28,337 12. Marcel Brenner Yamaha + 30,592 13. Luca Grünwald Suzuki + 39,474 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,536 15. Stephane Frossard Yamaha + 41,082 16. Federico Fuligni Yamaha + 42,795 17. Peter Sebestyen Yamaha + 44,894 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 50,012 19. Daniel Webb Yamaha + 55,157 20. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 21. Sheridan Morais Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min Out Martin Vugrinec Yamaha Out Jiri Mrkyvka Yamaha Out Randy Krummenacher Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Luigi Montella Yamaha Out Jules Cluzel Yamaha

Out Kevin Manfredi Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Vertti Takala Yamaha