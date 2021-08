Most, Lauf 1: Odendaal (Yamaha) gewinnt Abbruchrennen

Steven Odendaal gewann das erste Supersport-Rennen in Most

Das erste Rennen der Supersport-WM 2021 in Most wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Steven Odendaal wurde als Sieger gewertet, Philipp Öttl als Dritter. Dominique Aegerter hatte Pech.

Die Piloten der Supersport-WM 2021 waren vor ihrem ersten Rennen gewarnt, denn zuvor im ersten Lauf der Superbike-WM gab es ungewöhnlich viele Stürze. Selbst der sattelfeste Jonathan Rea ging gleich zweimal zu Boden.



Dabei waren die Bedingungen nahezu optimal, manche Piloten mögen sich vielleicht etwas kühlere Temperaturen gewünscht haben. Bei Start in den ersten SSP-Lauf um 15:15 Uhr zeigte das Thermometer schwülwarme 27 Grad.

Aus der ersten Startreihe starteten Manuel Gonzalez (Yamaha), WM-Leader Dominique Aegerter (Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki). Gaststarter Patrick Hobelsberger, der eine konkurrenzfähige Yamaha R6 von GMT94 pilotiert, qualifizierte sich auf Startplatz 10, unmittelbar vor Soomer-Ersatz Max Enderlein (Kallio Yamaha).



Marcel Brenner, der die restliche Saison mit VFT Racing bestreiten wird, holte Startplatz 17 heraus. Nach Sturz in der Superpole musste Randy Krummenacher von Platz 18 ins Rennen gehen. Luca Grünwald, der den Corona-positiven Eemeli Lahti ersetzt, reihte sich mit der Suzuki auf Startplatz 27 ein.

In der engen Schikane nach dem ging es drunter und drüber, aus der ersten Startreihe kam nur Öttl glimpflich davon. Aegerter, Gonzalez und Odendaal verloren einige Positionen und kämpften sich unterschiedlich schnell nach vorne.



Am besten löste der Südafrikaner diese Aufgabe und übernahm bereits in der dritten Runde die Führung und gab sie nicht mehr her. Philipp Öttl konnte die Pace des Yamaha-Piloten zwar mitgehen, kam ihm aber auch nicht mehr näher. Später musste sich der Deutsche auch noch dem aufstrebenden Gonzalez geschlagen geben.

Gerade als Aegerter sich durch den Pulk kämpfte und begann, die Lücke zur Spitzengruppe zur verkleinern, wurde das Rennen nach einem Sturz von Marc Alcoba bzw. zur Bergung des Motorrades abgebrochen. Aegerter lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz 4.



Den Sieg räumte Odendaal ab, Gonzalez holte als Zweiter sein erstes Podest in der Supersport-WM. Öttl Dritter.

Randy Krummenacher konnte im verkürzten nicht viel aufholen, der EAB Yamaha-Pilot kam als Zwölfter in die Wertung. Tapfer schlug sich Suzuki-Pilot Grünwald als 18. Patrick Hobelsberger war nach Platz 19 sicher enttäuscht, Marcel Brenner wurde 26. Max Enderlein stürzte.

So lief das Rennen

Start: Cluzel nach der Schikane nach Start vor Öttl, Öncü, Gonzalez, Aegerter und Odendaal. Sturz Webb und Debise.

Runde 1: Öttl vor Öncü, Cluzel, Gonzalez und Aegerter. Krummi auf 13, Brenner 15, Hoberlsberger 16, Enderlein nach Zwischenfall in erster Kurve nur auf 31.

Runde 2: Öncü holt sich die Führung von seinem Teamkollegen. Die Top-8 innerhalb einer Sekunde. Aegerter im Getümmel von Bernardi, der in 1:36,586 min die schnellste Rennrunde fährt.

Runde 3: Cluzel kurzzeitig vorne, in der Schikane presst sich aber Odendaal auf Platz 1, dann Öncü, Öttl und Gonzalez. Aegerter auf Platz 7. Sturz Enderlein.

Runde 4: Odendaal mit schnellster Rennrunde in 1:36,505 min um 0,4 sec vor Öttl und Gonzalez.

Runde 5: Öttl auf 2, Aegerter 6 und Krummi auf 14.

Runde 6: Odendaal 0,5 vor Öttl und 1,3 vor Gonzalez. Aegerter kämpft sich an Cluzel auf Platz 5 vorbei.

Runde 7: Gonzalez (3.) verkürzt in 1:35,954 min auf Öttl.

Runde 8: Odendaal 0,6 sec vor Öttl. Aegerter jetzt Vierter und muss jetzt eine Lücke von 1,3 sec zufahren. Sturz Alcoba.

Runde 9: Krummi Zwölfter, Grünwald prima dabei auf 16.

Runde 10: Odendaal, Öttl und Gonzalez schneller als und 2,9 sec vor Aegerter.

Runde 11: Schnellste Rennrunde Gonzalez in 1:35,769 min

Runde 12: Öttl verliert Platz 2 an Gonzalez. Aegerter (4.) fährt jetzt auch 1:35 min.

Runde 13: Rennabbruch! Weil 2/3 der Distanz gefahren sind, wird das Rennen mit dem Stand am letzten Messpunkt gewertet. Odendaal gewinnt vor Gonzalez und Öttl. Aegerter Vierter.

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Steven Odendaal Yamaha 2. Manuel Gonzalez Yamaha + 0,430 sec 3. Philipp Öttl Kawasaki + 0,521 4. Dominique Aegerter Yamaha + 2,192 5. Federico Caricasulo Yamaha + 5,294 6. Luca Bernardi Yamaha + 5,316 7. Jules Cluzel Yamaha + 5,413 8. Can Öncü Kawasaki + 6,109 9. Niki Tuuli MV Agusta + 10,089 10. Peter Sebestyen Yamaha + 13,209 11. Randy Krummenacher Yamaha + 13,996 12. Raffaele De_Rosa Kawasaki + 14,588 13. Kevin Manfredi Yamaha + 15,422 14. Galang Hendra Yamaha + 16,213 15. Federico Fuligni Yamaha + 20,160 16. Vertti Takala Yamaha + 22,944 17. Martin Vugrinec Yamaha + 24,495 18. Luca Grünwald Suzuki + 24,808 19. Patrick Hobelsberger Yamaha + 25,022 20. Ondrej Vostatek Yamaha + 25,809 21. Luigi Montella Yamaha + 34,082 22. Michel Fabrizio Kawasaki + 33,588 23. Stephane Frossard Yamaha + 34,264 24. Luca Ottaviani Kawasaki + 34,748 25. Marcel Brenner Yamaha + 36,493 26. Pawel Szkopek Yamaha + 44,215 27. Sheridan Morais Yamaha + 46,417 28. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 29. Max Enderlein Yamaha > 1 min 30. Jiri Mrkyvka Yamaha > 1 min 31. Leonardo Taccini Kawasaki > 1 min Out Marc Alcoba Yamaha Out Valentin Debise Yamaha Out Daniel Webb Yamaha