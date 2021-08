Most, Lauf 2: Domi Aegerter siegt, Öttl Vierter

Im zweiten Lauf der Supersport-WM 2021 in Most kehrte Dominique Aegerter auf die Siegerstraße zurück. Angeführt von Philipp Öttl auf Platz 4 gab es auch für Max Enderlein, Marcel Brenner und Luca Grünwald WM-Punkte.

Nachdem das erste Rennen der Supersport-WM 2021 in Most zur Bergung eines gestürzten Piloten in Runde 13 abgebrochen wurde, ging der zweite Lauf am Sonntag über die volle Distanz. Das Wetter präsentierte sich konstant und sommerlich, von Regen war weit und breit nichts zu sehen.



Aus der ersten Reihe starteten Manuel Gonzalez (Yamaha), WM-Leader Dominique Aegerter (Yamaha) und Philipp Öttl (Kawasaki). Gaststarter Patrick Hobelsberger verzichtete auf den zweiten Lauf wegen Unterarmproblemen. Den zehnten Startplatz des IDM-Leaders übernahm Soomer-Ersatz Max Enderlein (Kallio Yamaha). Nach Sturz im ersten Rennen fehlten auch Marc Alcoba, Galang Hendra und Takala.

Wie am Samstag verlief auch das Sonntagsrennen turbulent, in der Anfangsphase fast chaotisch. In der engen Schikane nach dem Start staute sich das Feld, einige Piloten fuhren durch den Notausgang oder verloren im Gedränge Positionen.



An der Spitze fanden sich nach einigen Runden mit Aegerter, Gonzalez, Odendaal und Öttl die im Moment stärksten Piloten zusammen. Kawasaki-Aushängeschild Öttl konnte die Pace der Yamaha-Piloten ab Rennhalbzeit nicht mehr ganz mitgehen und fuhr als Vierter ein einsames Rennen bis ins Ziel.

Vorne spitze sich der Kampf um den Sieg dagegen immer mehr zu. In der spannenden Schlussphase setzte sich der die meiste Zeit führende Aegerter durch und siegte eine Sekunde vor Odendaal und Gonzalez.



Während Randy Krummenacher mit einem Defekt ausfiel, begeisterten die übrigen deutschsprachigen Piloten mit soliden Ergebnissen. Enderlein brachte die Kallio-Yamaha als Elfter ins Ziel, VFT-Pilot Marcel Brenner kreuzte auf Platz 12 die Ziellinie und Luca Grünwald wurde mit der Suzuki von Eemeli Lahti guter 13.

So lief das Rennen

Start: Öttl nach der Schikane vor Aegerter, Öncü und Caricasulo. Odendaal Sechster, Gonzalez Siebter. Krummi auf 16, Enderlein 17, Brenner 19.

Runde 1: Aegerter und Öttl zeitgleich über den Zielstrich, dann Bernardi, Caricasulo und Öncü. Taccini aus dem Rennen.

Runde 2: Aegerter 0,4 sec vor Öttl. Odendaal (6.) 0,9 sec zurück. Sturz Cluzel und Manfredi.

Runde 3: Schnellste Rennrunde Aegerter in 1:35,990 min. Odendaal durch den Notausgang – der Lauf-1-Sieger reiht sich auf Platz 9 wieder ein. Krummi auf 13, Enderlein 14, Brenner 16 und Grünwald 17.

Runde 4: Öttl (2.) unter Druck von Gonzalez, der in 1:35,634 min die schnellste Rennrunde fährt.

Runde 5: Gonzalez bremst gekonnt Öttl aus.

Runde 6: Aegerter und Gonzalez zeitgleich über den Zielstrich. Gonzalez in 1:35,621 min erneut schneller.

Runde 7: Aegerter und Gonzalez kämpfen um die Führung. Öttl verliert Platz 3 an Bernardi. Durch die Kämpfe an der Spitze kommt Odendaal wieder näher.

Runde 8: Aegerter und Gonzalez ziehen das Tempo wieder an und fahren 1:35 min. Fabrizio fällt mit Defekt aus. Krummi, Enderlein, Brenner und Grünwald auf den Plätzen 13-16.

Runde 9: Aegerter verschafft sich um 0,5 sec Luft von Gonzalez. Öttl (4.) unter Druck von Odendaal (4.)

Runde 10: Bernardi fährt durch Notausgang und fällt auf P5 zurück. Öttl verliert Platz 3 an Odendaal, der in 1:35,509 min die schnellste Zeit fährt.

Runde 11: Aegerter, Gonzalez und Odendaal innerhalb 1,2 sec. Öttl (4.) schon2,2 sec zurück. Krummenacher fällt mit Defekt aus.

Runde 12: Gonzalez erhöht wieder den Druck auf Aegerter. Enderlein, Brenner und Grünwald in den Punkten!

Runde 13: Die Top-3 innerhalb nur noch 0,5 sec. Enderlein (13.) mit Anschluss bis Platz 11.

Runde 14: Öttl ist sicher auf Platz 4.

Runde 15: Aegerter, Gonzalez und Odendaal nur von 0,2 sec getrennt.

Runde 16: Odendaal auf der Geraden vorbei an Gonzalez auf Platz 2.

Runde 17: Aegerter 0,7 sec vor Odendaal und 1,1 sec vor Gonzalez. Enderlein (11.), Brenner 12. und Grünwald 13.! Sturz Vugrinec und Sebestyen.

Runde 18: Aegerter schneller als seine Verfolger!

Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor Odendaal und Gonzalez.

Ergebnis Supersport-WM, Most, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Steven Odendaal Yamaha + 1,064 sec 3. Manuel Gonzalez Yamaha + 1,166 4. Philipp Öttl Kawasaki + 7,303 5. Luca Bernardi Yamaha + 8,528 6. Federico Caricasulo Yamaha + 8,536 7. Valentin Debise Yamaha + 8,646 8. Niki Tuuli MV Agusta + 9,513 9. Can Öncü Kawasaki + 12,084 10. Raffaele De Rosa Kawasaki + 12,841 11. Max Enderlein Yamaha + 28,337 12. Marcel Brenner Yamaha + 30,592 13. Luca Grünwald Suzuki + 39,474 14. Ondrej Vostatek Yamaha + 39,536 15. Stephane Frossard Yamaha + 41,082 16. Federico Fuligni Yamaha + 42,795 17. Peter Sebestyen Yamaha + 44,894 18. Luca Ottaviani Kawasaki + 50,012 19. Daniel Webb Yamaha + 55,157 20. Eduardo Montero Yamaha > 1 min 21. Sheridan Morais Yamaha > 1 min 22. Pawel Szkopek Yamaha > 1 min Out Martin Vugrinec Yamaha Out Jiri Mrkyvka Yamaha Out Randy Krummenacher Yamaha Out Michel Fabrizio Kawasaki Out Luigi Montella Yamaha Out Jules Cluzel Yamaha

Out Kevin Manfredi Yamaha Out Leonardo Taccini Kawasaki Out Vertti Takala Yamaha