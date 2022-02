Teamkollege von Pax Hobelsberger ein eiskalter Typ

In der Kallio-Werkstatt war die Atmosphäre noch kuschelig

In der am 25. Januar veröffentlichen Teilnehmer der Supersport-WM 2022 war Alessandro Zetti bereits als Teamkollege von Patrick Hobelsberger gelistet, aber erst jetzt wurde der Italiener von Kallio Yamaha bestätigt.

International ist Alessandro Zetti weitgehend unbekannt, unterschätzen sollte man den 19-Jährigen jedoch nicht. Der Italiener fuhr die vergangenen zwei Jahre in der hochkarätigen spanischen Moto2-Serie und war 2021 ein regelmäßiger Top-10-Pilot. 2019 gewann er in Spanien die Superstock-600-Meisterschaft.

Mitte Januar berichtetet SPEEDWEEK.com bereits, dass Zetti bei Teamkollege von Patrick Hobelsberger im finnischen Yamaha-Team Kallio Racing wird, bestätigt wurde dies wenige Tage später in der vorläufigen Teilnehmerliste der Supersport-WM 2022. Aber es gab offenbar noch Details zu klären, der Vertrag wurde erst jetzt fixiert.



«Im Herbst haben wir die Gespräche aufgenommen und jetzt haben wir zusammen mit der Verwaltungsgesellschaft Gaman Racing Global Service einen Vertrag für die Saison 2022 abgeschlossen», verriet Teamchef Vesa Kallio. «Es war großartig, dass Alessandro letztes Wochenende unsere Werkstatt in Valkeakoski besuchen konnte. Zusammen mit seinem Cheftechniker Jori haben wir ein paar Einstellungen vorgenommen und uns dabei in einer ruhigen Atmosphäre besser kennengelernt.»

Nach dem ersten Zusammentreffen folgt der erste Test. Anders als der Deutsche wird Zetti nur die europäischen Events bestreiten.



«Alessandro scheint ein eifriger Fahrer zu sein, der in der Challenge-Klasse sicherlich erfolgshungrig sein wird», fiel dem Finnen auf. «Aber bleiben wir jetzt cool und starten im März die Action beim Test in Estoril. Wir bereiten alles für die Saison vor, damit wir in Aragon sofort um die Tabellenspitze kämpfen können.»

Für den Italiener ist der Deal mit dem gut aufgestellten Team eine großartige Karrierechance. Beim Treffen lernte Zetti die finnische Tradition des Eisbadens kennen – und sprang tapfer ins eiskalte Wasser.



«Meiner Meinung ist es ein großartiges Team und zusammen könnten wir großartige Dinge erreichen», ist Zetti überzeugt. «Auch wenn es schwer sein wird, sind Siege das große Ziel. Ich bin super glücklich und kann es kaum erwarten, mit dem neuen Bike zusammenzuarbeiten.»