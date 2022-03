Nicolo Bulega (Ducati) pulverisiert Misano-Rekorde

Supersport-WM-Rookie Nicolo Bulega sorgt bei den Testfahrten in Misano mit seiner Ducati 955 V2 für ein neues Leistungsniveau. Und das, obwohl es ihm noch an Gefühl fürs Vorderrad mangelt.

Zur Mittagspause des zweiten und letzten Testtags auf dem Misano World Circuit führt Nicolo Bulega aus dem Aruba-Team die Zeitenliste der Supersport-Piloten am Donnerstag um 12 Uhr mit 1:37,356 min an und hat damit sämtliche Rekorde zerschmettert. Die schnellste Rennrunde in Misano fuhr 2018 Sandro Cortese (Yamaha) in 1:38,193 min, den Pole-Rekord hält Jules Cluzel (2015, MV Agusta) mit 1:37,482 min.

Bulega ist wie schon bei den Tests in Portimao sehr schnell unterwegs und beweist, dass er den Umstieg von der Moto2-Maschine auf die V2-Ducati bestens bewerkstelligt hat.



«Wir haben verschiedene Sachen mit der Abstimmung probiert, sie funktionieren gut und ich mag sie», erzählte Bulega. «Ich habe eine gute Pace, worüber ich glücklich bin. Mein Gefühl für das Motorrad und mit dem Team ist gut. Wir leisten gute Arbeit und sind auf einem guten Weg.»

Obwohl der 22-Jährige bereits außergewöhnlich hohen Speed hat, sagte er: «Wir müssen uns in allen Bereichen noch etwas steigern, am meisten muss ich mich auf der Bremse verbessern. Ich kann zwar spät und hart bremsen, es mangelt mir aber noch an Gefühl. Ich würde das Vorderrad gerne besser spüren, in diese Richtung müssen wir arbeiten.»

Zeiten Supersport-WM Misano-Test:



Donnerstag, 12 Uhr:

1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,356 min

2. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:38,000

3. Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, 1:38,275

4. Yari Montella (I), Kawasaki,1:38,389

5. Max Kofler (A), Ducati,1:40,014

6. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:40,078

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder



Mittwoch (16. März):

1. Can Öncü (TR), Kawasaki, 1:37,832 min

2. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:37,972

3. Yari Montella (I), Kawasaki,1:39,214

4. Oli Bayliss (AUS), Ducati, 1:40,398

5. Max Kofler (A), Ducati,1:40,465

Niki Tuuli (FIN), MV Agusta, ohne Transponder

Bahattin Sofuoglu (TR), MV Agusta, ohne Transponder