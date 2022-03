Domi Aegerter (Yamaha): Erst sauschnell, dann Sturz

Die Vorbereitung auf die Supersport-WM 2022 verläuft für das Weltmeisterteam Ten Kate Yamaha und Titelverteidiger Dominique Aegerter verhalten. Das Wetter spielt zwar auch in Estoril nicht mit, doch der Speed stimmt.

Die lange Reise in den Süden Europas hätte sich Ten Kate Yamaha sparen können. Denn während im niederländischen Assen der Frühling mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen lockt, ist es auf der iberischen Halbinsel derzeit kalt und nass.



Beim Aragón-Test am 17./18. März war es empfindlich kalt und zeitweise regnete es. Nicht viel besser präsentiert sich das Wetter in Estoril, wo am Dienstag und Mittwoch dieser Woche der zweite Test mit Weltmeister Dominique Aegerter ansteht.

Der Schweizer kam zwar auf der am Dienstagvormittag noch trockenen Piste schnell an seine Superpole-Rundenzeit vom vergangenen Jahr heran, doch im Regen stürzte der Rohrbacher. Der 31-Jährige blieb bis auf ein paar blaue Flecken unversehrt, auch seine Yamaha R6 erlitt keinen großen. Weil es aber immer stärker regnete, wurde der Testtag frühzeitig beendet.



«Leider hat uns das Wetter auch in Estoril nicht sehr freundlich willkommen geheißen», grummelte Aegerter. «Bei einem Ausrutscher habe ich mir die rechte Hüfte etwas angeschlagen. Es war mein erster Sturz mit der Yamaha R6. Für Dienstag sind die Wetteraussichten aber auch nicht besser. Trotzdem hoffe ich, dass ich sich mein Körper nachtsüber gut erholt, sodass, falls es doch trocken sein sollte, ich wieder angreifen kann. Arbeit wäre noch viel zu erledigen.»

Aegerter fuhr in der ersten Session in 1:40,485 min die mit Abstand schnellste Zeit.



«Am Morgen waren die Bedingungen noch sehr gut, da die Strecke trocken und die Grip-Verhältnisse in Ordnung waren. Wir haben stark begonnen und ich war sofort sauschnell», schilderte der Yamaha-Pilot. «Am Ende der Session fehlten mir gerade Mal 0,2 Sekunden auf meine Superpole im vergangenen Mai hier. Letztendlich waren es aber wieder nur 17, 18 Runden, die wir im Trockenen fahren konnten. Wegen des starken Regens am Nachmittag hätte es auch wenig Sinn gemacht, irgendetwas auszuprobieren oder unnötiges zu riskieren.»

Zeiten Supersport-WM-Test Estoril, Dienstag:

1. Session:

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:40,485 min

Andy Verdoia (F), Yamaha, 1:41,354

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:41,366

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:41,571

Jules Cluzel (F), Yamaha, 1:41,881

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:42,234

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 1:42,431

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:43,178

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 1:43,590

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:43,901

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 1:45,400

Unai Orradre (E), Yamaha, 1:46,310

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, keine Zeit



2. Session:

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:56,990 min

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:58,018

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:58,062

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:58,277

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 2:00,246

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 2:00,254

Jules Cluzel (F), Yamaha, 2:01,425

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 2:01,426

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, 2:12,069

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 2:12,890

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 2:14,339

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren



3. Session:

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:57,341 min

Hannes Soomer (EST), Triumph, 2:00,910

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 2:01,037

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 2:06,065

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 2:12,026

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, nicht gefahren

Peter Sebestyen (H), Yamaha, nicht gefahren

Jules Cluzel (F), Yamaha, nicht gefahren

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, nicht gefahren

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, nicht gefahren

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, nicht gefahren

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren



4. Session:

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 1:58,087 min

Jules Cluzel (F), Yamaha, 2:01,551

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, 2:09,668

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, nicht gefahren

Hannes Soomer (EST), Triumph, nicht gefahren

Leonardo Taccini (I), Yamaha, nicht gefahren

Raffaele De Rosa (I), Ducati, nicht gefahren

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, nicht gefahren

Peter Sebestyen (H), Yamaha, nicht gefahren

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, nicht gefahren

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, nicht gefahren

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren