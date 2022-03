Supersport-Test Estoril: Alle Zeiten auf einen Blick

Lediglich die erste von vier einstündigen Test-Sessions auf dem Estoril Circuit war für die Supersport-WM-Piloten trocken, den restlichen Tag regnete es. Die Vorhersage für Mittwoch ist nicht besser.

Weltmeister Dominique Aegerter sorgte in der ersten Session am Dienstagmorgen für die Tagesbestzeit, die restlichen drei fanden auf nasser Strecke statt. «Im Gegensatz zu Nordeuropa haben wir Mistwetter», klagte Kervin Bos, Teammanager von Ten Kate Yamaha. «Es ist kalt, wir konnten nichts Nützliches versuchen.»



Aegerter fuhr 1:40,485 min und ist damit fast 0,9 sec besser als der überraschend starke Andy Verdoia aus dem Team GMT94 Yamaha auf Platz 2. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr Isaac Vinales (Yamaha) 2020 in 1:40,053 min, den Pole-Rekord hält seit dem gleichen Jahr Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:39,520 min.

In der zweiten Session auf nasser Strecke war Glenn van Straalen aus dem Team EAB Yamaha überragend, in 1:56,990 min fuhr er die beste Zeit im Regen des Tages. Der Niederländer war auch in der dritten Session die Nummer 1. Auf die vierte Session verzichtete er, in dieser fuhr Rookie Alessandro Zetti aus dem Team Kallio Yamaha vorne.

Zeiten Supersport-WM-Test Estoril, Dienstag:



1. Session:

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:40,485 min

Andy Verdoia (F), Yamaha, 1:41,354

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 1:41,366

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:41,571

Jules Cluzel (F), Yamaha, 1:41,881

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:42,234

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 1:42,431

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:43,178

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 1:43,590

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 1:43,901

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 1:45,400

Unai Orradre (E), Yamaha, 1:46,310

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, keine Zeit



2. Session:

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:56,990 min

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 1:58,018

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, 1:58,062

Hannes Soomer (EST), Triumph, 1:58,277

Peter Sebestyen (H), Yamaha, 2:00,246

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 2:00,254

Jules Cluzel (F), Yamaha, 2:01,425

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, 2:01,426

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, 2:12,069

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 2:12,890

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, 2:14,339

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren



3. Session:

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, 1:57,341 min

Hannes Soomer (EST), Triumph, 2:00,910

Leonardo Taccini (I), Yamaha, 2:01,037

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 2:06,065

Raffaele De Rosa (I), Ducati, 2:12,026

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, nicht gefahren

Peter Sebestyen (H), Yamaha, nicht gefahren

Jules Cluzel (F), Yamaha, nicht gefahren

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, nicht gefahren

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, nicht gefahren

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, nicht gefahren

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren



4. Session:

Alessandro Zetti (I), Yamaha, 1:58,087 min

Jules Cluzel (F), Yamaha, 2:01,551

Patrick Hobelsberger (D), Yamaha, 2:09,668

Glenn van Straalen (NL), Yamaha, nicht gefahren

Hannes Soomer (EST), Triumph, nicht gefahren

Leonardo Taccini (I), Yamaha, nicht gefahren

Raffaele De Rosa (I), Ducati, nicht gefahren

Dominique Aegerter (CH), Yamaha, nicht gefahren

Peter Sebestyen (H), Yamaha, nicht gefahren

Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, nicht gefahren

Ondrej Vostatek (CZ), Yamaha, nicht gefahren

Unai Orradre (E), Yamaha, nicht gefahren

Andy Verdoia (F), Yamaha, nicht gefahren