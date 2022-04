Dominique Aegerter (1./Yamaha): «Stärker als 2021»

Die Supersport-WM 2022 beginnt im MotorLand Aragón mit der Freitagsbestzeit durch Weltmeister Dominique Aegerter. Der Ten Kate Yamaha-Pilot fühlt sich für den Saisonauftakt bestens aufgestellt.

Fuhr Dominique Aegerter beim Aragón-Test zu Wochenbeginn noch etwas hinter den Erwartungen, trumpfte der Schweizer am ersten Trainingstag mit bekannter Stärke wieder auf: Schnellster im FP1, Bestzeit in 1:53,407 min im FP2 – das ist bereits 0,5 sec schneller als der Rundenrekord von Andrea Locatelli (Yamaha) aus 2020 und nur noch 0,5 sec langsamer als der Pole-Rekord von Jules Cluzel (Yamaha) aus dem vergangenen Jahr.



«Ich bin happy, weil uns ein super Start in das erste Rennwochenende gelungen ist», jubelte Aegerter. «Offenbar macht sich die harte Arbeit in den Wintermonaten bezahlt. Ich fühle mich in Top-Verfassung, was meine Kraft und Kondition angehen, sowie ich auch mental sehr stark bin. Mein Team hat ebenfalls einen starken Job gemacht. Sie haben nichts unversucht gelassen, um viele Details am Motorrad zu verbessern.»

Vor einem Jahr war Aragón ebenfalls der Saisonauftakt. Damals erreichte der Ten Kate-Pilot die Plätze 2 und 5.



«Im Vergleich zum letzten Jahr sind wir nun viel besser aufgestellt. Ich denke, das war heute gut zu erkennen», betonte der 31-Jährige. «Am Samstag werde ich im ersten Rennen sicher alles versuchen, mit einem Sieg in die neue Meisterschaft zu starten. Zuvor gilt es aber in der Superpole eine heiße Runde hinzuknallen.»

In diesem Jahr ergänzen neue Motorräder wie die Ducati 955 V2 oder die MV Agusta F3 800 mit starken Piloten das Teilnehmerfeld. Die Kräfteverhältnisse werden wir wohl erste im ersten Supersport-Lauf am Samstagnachmittag sehen.



«Eine Prognose abzugeben, ist schwierig. Im Moment weiß keiner, wie stark die anderen im Renntrimm sein werden. Damit meine ich in erster Linie die neuen Supersport-Bikes, die ab dieser Saison homologiert sind», grübelt auch Aegerter. «Zudem sind einige starke Fahrer hinzugekommen, die in der Moto2 viel Erfahrung gesammelt und dort auch schon einiges gewonnen haben. So weit bin ich aber mit dem Stand der Dinge sehr zufrieden und ich freue mich schon, wenn morgen Nachmittag die Lichter der Startampel ausgehen.»