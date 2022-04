Aragon FP1: Aegerter Erster – Ducati 0,5 sec hinten

Supersport-Weltmeister Domi Aegerter beendete das erste freie Training in Aragon als Schnellster, auch seine Yamaha-Kollegen Marcel Brenner (7.) und Patrick Hobelsberger (8.) zeigten starke Leistungen.

Mit viel Spannung wurde bei den offiziellen Tests am vergangenen Montag und Dienstag in Aragon das erste Aufeinandertreffen aller fünf Hersteller in der Supersport-WM 2022 erwartet. Die in den letzten Jahren tonangebenden Fahrer auf Yamaha und Kawasaki konnten sich erstmals mit den neuen Maschinen von Ducati und Triumph messen. Zudem setzt MV Agusta dieses Jahr die F3 mit 800 ccm ein.



Die Tests liefen vielversprechend: Ducati, MV Agusta und Triumph waren konkurrenzfähig, die neue Balance-Regel muss nur noch im Detail perfektioniert werden.

Im ersten freien Training am Freitagmittag, in dem Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) früh mit 1:54,070 min die Führung übernahm und damit letztlich sogar die Bestzeit markierte, lagen drei Yamaha vorne. Auf diesen sitzen mit dem Schweizer, dem fünffachen GP-Sieger Lorenzo Baldassarri und dem mehrfachen Vizeweltmeister Jules Cluzel aber auch drei ausgesprochene Könner.

Auf Platz 4 brachte Can Öncü die beste Kawasaki, schnellster Ducati-Fahrer ist mit einer halben Sekunde Rückstand der ehemalige Vizeweltmeister Federico Caricasulo aus dem Althea-Team als Fünfter, ihm folgt Triumph-Werksfahrer Stefano Manzi auf Position 6.



Wir sahen in FP1 also vier Hersteller in den Top-6. Niki Tuuli als Aushängeschild von MV Agusta wurde Neunter.

Der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) zeigte nach dem schwachen 20. Platz bei den Testfahrten sein wahres Können und lag zehn Minuten vor Schluss der 45-minütigen Session auf dem starken fünften Platz. Das Training beendete er als Siebter.



Der Deutsche Meister Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) war zeitweise Fünfter, fiel dann bis auf Platz 11 zurück und war am Schluss tadelloser Achter.

Erstaunlich blass blieb Nicolo Bulega aus dem Team Aruba Ducati, der mit fast einer Sekunde Rückstand nur Zwölfter wurde.



Supersport-Rookie Max Kofler aus Österreich (CM Ducati) stürzte in den letzten Trainingsminuten in Kurve 16. Der Youngster wurde 24. und landete damit direkt vor seinem Markenkollege Oli Bayliss.

Ergebnisse Supersport-WM Aragon, FP1:

1. Dominique Aegerter, Yamaha, 1:54,070 min

2. Lorenzo Baldassarri, Yamaha, +0,228 sec

3. Jules Cluzel, Yamaha, +0,375

4. Can Öncü, Kawasaki, +0,408

5. Federico Caricasulo, Ducati, +0,527

6. Stefano Manzi, Triumph, +0,563

7. Marcel Brenner, Yamaha, +0,618

8. Patrick Hobelsberger, Yamaha, +0,657

9. Niki Tuuli, MV Agusta, +0,723

10. Glenn van Straalen, Yamaha, +0,730

11. Andy Verdoia, Yamaha, +0,874

12. Nicolo Bulega, Ducati, +0,949

13. Yari Montella, Kawasaki, +1,058

14. Hannes Soomer, Triumph, +1,170

15. Raffaele De Rosa, Ducati, +1,173

16. Kyle Smith, Yamaha, +1,350

17. Adrian Huertas, Kawasaki, +1,497

18. Leonardo Taccini, Yamaha, +1,735

19. Tom Booth-Amos, Kawasaki, +1,748

20. Peter Sebestyen, Yamaha, +1,854

21. Bahattin Sofuoglu, MV Agusta, +1,944

22. Ondrej Vostatek, Yamaha, +2,189

23. Jeffrey Buis, Kawasaki, +2,205

24. Max Kofler, Ducati, +2,474

25. Oliver Bayliss, Ducati, +2,491

26. Filippo Fuligni, Ducati, +2,878

27. Unai Orradre, Yamaha, +2,885

28. Eugene McManus, Kawasaki, +3,417

29. Alessandro Zetti, Yamaha, +3,755

30. Federico Fuligni, Ducati, +4,813