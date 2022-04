Aragón, FP2: Domi Aegerter (Yamaha) weltmeisterlich

Schon der erste Trainingstag der Supersport-WM 2022 verspricht eine spannende Saison. Während Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) für die Bestzeit sorgte, mischen auch Kawasaki, Ducati und MV Agusta vorne mit.

In der Supersport-Kategorie gibt es die größten Änderungen aller Superbike-Serien für die neue Saison. Die traditionellen 600er-Bikes von Yamaha und Kawasaki treffen auf Motorräder von Ducati, MV Agusta und Triumph mit bis zu 955 ccm. Eine komplexe Balanceregel soll die verschiedenen Motorräder auf ein Leistungsniveau bringen. Als Referenz dient die Yamaha R6, die die Weltmeisterschaft seit 2017 fünfmal in Folge gewonnen hat.



Im ersten freien Training markierte Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) in 1:54,070 min die Bestzeit. Neben dem Weltmeister sind mit Marcel Brenner (CH/Yamaha), Max Kofler (A/Ducati) und Patrick Hobelsberger (Yamaha) drei weitere deutschsprachige Teilnehmer am Start.

Aegerter legte gleich zu Beginn der zweiten Session in 1:53,950 min eine neue Bestzeit vor, mit Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü verbesserte sich ein weiterer Top-Pilot frühzeitig. In den ersten 15 Minuten glänzten ansonsten nur fünf weitere Teilnehmer mit einer Steigerung.



Die Rückstände im FP2 enorm: Der drittplatzierte Niki Tuuli (MV Agusta) lag um fast eine Sekunde zurück. Doch bei Halbzeit steigerte sich der Finne deutlich um 0,6 sec auf eine 1:54,260 min und rückte damit auf Platz 3 der kombinierten Liste nach vorne.

Während Aegerter in 1:53,836 min eine neue schnellste Runde vorlegte, gab auch Nicolo Bulega endlich ein Lebenszeichen von sich. Der in den Wintertests beste Ducati-Pilot fuhr in 1:53,986 min in die Spitzengruppe.



15 Minuten vor dem Ende hatten 17 von 30 Piloten noch keine bessere Zeit als im FP1 gefahren, darunter Brenner, Hobelsberger und Kofler. Für Triumph-Pilot Stefano Manzi endete die Zeitenjagd derweil im Kiesbett.

In den letzten Minuten ging Ten Kate-Pilot Aegerter auf Zeitenjagd und brannte in 1:53,407 min eine famose Bestzeit in den Asphalt. Der Schweizer war damit 0,6 sec schneller als der Bulega (Ducati) und Lorenzo Baldassarri (Yamaha) auf den Plätzen 2 und 3. Mit Tuuli (MV) und Öncü (Kawasaki) liegen zwei weitere Hersteller in den Top-5. Triumph folgt in der kombinierten Liste mit Manzi auf Platz 8.



Marcel Brenner beendet den ersten Trainingstag sehr ansprechend als Neunter, nur 0,006 sec langsamer als sein Yamaha-Markenkollege folgt Kallio-Pilot Hobelsberger auf Platz 10. Kofler landete ohne Zeitverbesserung auf der 26. Position.

Obwohl Oli Bayliss zwei Testtage in Aragón absolvierte und sich die Strecke somit bereits gut eingeprägt haben sollte, liegt der Sohn von Superbike-Legende deutlich zurück. Der 18-Jährige verlor 2,8 auf die Tagesbestzeit und belegt Platz 25.

Ergebnis Supersport-WM, Aragon, kombiniert FP1/FP2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 1:53,407 min 2. Nicolo Bulega Ducati 1:53,986 3. Lorenzo Baldassarri Yamaha 1:54,062 4. Niki Tuuli MV Agusta 1:54,260 5. Can Öncü Kawasaki 1:54,315 6. Jules Cluzel Yamaha 1:54,445 7. Federico Caricasulo Ducati 1:54,597 8. Stefano Manzi Triumph 1:54,633 9. Marcel Brenner Yamaha 1:54,688 10. Patrick Hobelsberger Yamaha 1:54,694 11. Glenn Van Straalen Yamaha 1:54,800 12. Péter Sebestyén Yamaha 1:54,818 13. Andy Verdoia Yamaha 1:54,871 14. Yari Montella Kawasaki 1:54,891 15. Thomas Booth-Amos Kawasaki 1:55,033 16. Leonardo Taccini Yamaha 1:55,138 17. Raffaele De Rosa Ducati 1:55,164 18. Bahattin Sofuoglu MV Agusta 1:55,185 19. Hannes Soomer Triumph 1:55,202 20. Kyle Smith Yamaha 1:55,420 21. Jeffrey Buis Kawasaki 1:55,513 22. Adrian Huertas Kawasaki 1:55,567 23. Unai Orradre Yamaha 1:55,685 24. Ondrej Vostatek Yamaha 1:55,960 25. Oliver Bayliss Ducati 1:56,208 26. Maximilian Kofler Ducati 1:56,544 27. Filippo Fuligni Ducati 1:56,581 28. Alessandro Zetti Yamaha 1:57,358 29. Eugene James Mcmanus Kawasaki 1:57,487 30. Federico Fuligni Ducati 1:58,416