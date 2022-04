Domi Aegerter vergoldet – aber ohne die Startnummer 1

Optisch unterscheiden sich das Motorrad-Design der Ten-Kate-Yamaha und die Lederkombi von Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter für die Saison 2022 nur in Details vom Vorjahr – Gold macht den Unterschied.

Dominique Aegerter wird trotz des Gewinns des WM-Titels 2021 in diesem Jahr mit seiner traditionellen Startnummer 77 fahren und auf die Nummer 1 verzichten. Was den Schweizer seit seiner Ankunft in der Supersport-WM ärgert: Das Reglement schreibt vor, dass die Startnummer auf dem Motorrad blau sein muss, Domi verwendet die 77 aber schon immer in leuchtendem Gelb.



Die auffälligsten Änderungen am Design sind die goldenen Elemente in der Lederkombi, welche die vorher gelben ersetzen. Am kommenden Wochenende beginnt im MotorLand die Weltmeisterschaft 2022, Aegerter hofft auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

«Es ist eine große Ehre für mich, dass Ten Kate weiterhin an meine Fähigkeiten glaubt und wir unsere zweite gemeinsame Saison in Angriff nehmen», erzählte der 31-jährige Rohrbacher. «Als ich vor einem Jahr zu ihnen gekommen bin, habe ich mich auf Anhieb sehr wohl gefühlt in diesem Umfeld. 2021 erlebten wir eine super erfolgreiche Saison. Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft haben wir etwas Unglaubliches erreicht. Ich denke, dieser Titel mit der Yamaha YZF R6 war auch für sie etwas ganz Besonderes, obwohl sie zuvor schon zehn Weltmeisterschaften mit Honda gewonnen haben. Jetzt stehen wir kurz vor dem Beginn der neuen Meisterschaft. Wir haben uns sehr klare Ziele gesetzt, auch wenn es wegen der neuen technischen Regeln einige unbekannte Faktoren gibt.»

2022 sehen wir drei neue Motorradmodelle im Feld: die MV Agusta F3 800, Ducati Panigale 955 V2 und Triumph Street Triple 765 RS. Der Motorrad-Weltverband FIM versucht, sämtliche Bikes mittels der Elektronik auf ein gleiches Performance-Niveau zu bringen. Bei den offiziellen Tests am Montag und Dienstag in Aragon klappte das gut, Aegerter belegte den fünften Platz in der kombinierten Zeitenliste beider Tage.

«Auch wenn mir die Nummer 1 zusteht, werde ich auf meine 77 nicht verzichten», bemerkte der Weltmeister. «Sie ist mein Markenzeichen, diese Nummer hat mir im Verlauf meiner Karriere viel Glück gebracht. Ich werde mein Bestes geben, damit wir die 77 immer an der Spitze sehen. Das neue Outfit mit goldenen Elementen in der Lederkombi ist sehr speziell für mich. Dieser Farbton beflügelt mich. Nach einer guten Vorbereitung sind wir startklar. Das Team hat in den Wintermonaten die Hausaufgaben sorgfältig erledigt, während ich mich körperlich in Top-Verfassung fühle.»