Sofuoglu über Sofuoglu: «Er hat mich überrascht»

Als erfolgreichster Supersport-Pilot aller Zeiten fuhr Kenan Sofuoglu in Imola 2018 seine letzten Rennen. Nun will er seinen Verwandten Bahattin auch zum Weltmeister machen.

Mit viel Geld vom Staat fördert Kenan Sofuoglu den türkischen Motorradnachwuchs. Mit dem Gewinn der Superbike-WM 2021 durch Toprak Razgatlioglu (Yamaha) feierte der 37-Jährige seinen größten Erfolg als Mentor und Manager.



Ebenfalls Teil der Talentschmiede ist Bahattin Sofuoglu. Der 18-Jährige ist der Sohn eines Cousins des fünffachen Supersport-Weltmeister. Für 2022 beförderte Sofuoglu seinen Verwanden von der 300er-Serie zu MV Agusta in die Supersport-WM.

Bahattin schlägt sich viel besser als erwartet: In jedem Rennen in den Punkten erreichte der Teenager im zweiten Lauf in Assen als Zehnter sein bisher bestes Finish.



«Ich bin ich ehrlich gesagt etwas überrascht! Ich habe von Bahattin keine so starke Leistung in den ersten beiden Runden erwartet», sagte sogar Kenan Sofuoglu. «Bahattin ist noch nie ein größeres Motorrad als die 300er gefahren. Er hat keinerlei Erfahrung mit größeren Motorrädern. Er fuhr nur ein paar Wintertests mit der MV Agusta, aber die F3 800 ist ein etwas schwieriges Motorrad für einen jungen Burschen. Man muss ein erfahrener Pilot sein, um mit der MV Agusta schnell zu sein.»

«Ich denke, dass der Einstieg in die Supersport-WM für Bahattin etwas schwierig ist. Wir sollten nicht vergessen, dass er erst 18 Jahre alt ist. Als ich 18 Jahre alt war, bin ich noch im Yamaha-Cup in Deutschland gefahren», stellte Sofuoglu heraus. «Bahattin ist jung, fährt in der Weltmeisterschaft und erreicht fast Top-10-Ergebnisse. Meiner Meinung ist das ein hervorragender Anfang. Ich hoffe, dass diese Investition uns zusammen mit MV Agusta zu zukünftigen Weltmeistern machen wird.»