WM-Rookie Oli Bayliss (Ducati): «Das ist Kopfsache»

Oli Bayliss tritt in der Supersport-WM 2022 an

Beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Estoril erreichte Rookie Oli Bayliss als Sechster im zweiten Lauf sein bestes Finish. Für Misano setzt sich der Ducati-Pilot höhere Ziele als bisher.

Den Namen von Oli Bayliss in der Startaufstellung der Supersport-WM 2022 stehen zu sehen, fühlt sich seltsam vertraut an. Dabei fährt der Australier seine erste Saison in der Weltmeisterschaft, doch sein Vater Troy absolvierte zwischen 1997 und 2015 insgesamt 156 Superbike-Rennen und gewann drei Titel.

In Aragón und Assen trat der 18-Jährige nicht sonderlich in Erscheinung, doch in Estoril blitzte das Talent des Ducati-Piloten auf: Bei schwierigen Bedingungen (es nieselte) brauste Oli von Startplatz 15 als Sechster über die Ziellinie, nur eine Sekunde hinter dem Drittplatzierten.



«Es gibt ein paar Rennstrecken in Australien, auf denen genau diese Situation häufig vorkommt: Es regnet, die Strecke ist aber nicht nass. Das ist Kopfsache! Nach ein paar Runden und ein bisschen Regen auf dem Visier hat die Strecke nicht an Grip verloren, und wir haben weiter gepusht», erzählte Bayliss. «Es fühlte sich ehrlich gesagt normal an, als ich vorne mitfuhr. Hoffentlich können wir so weitermachen. Es war ein guter Kampf mit, ich glaube, etwa sieben Fahrern und vielen Überholmanövern. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, neue Dinge zu lernen, wo ich mich verbessern kann und wo ich das Gefühl habe, dass ich ein wenig stärker bin als die anderen Jungs.»

Das vierte Saisonmeeting findet am 11./12. Juni in Misano statt, wo Bayliss mit seinem Barni-Team bereits getestet hat.



«Wir versuchen, in den freien Trainings nichts zu überstürzen, denn wir können uns keinen Unfall oder ein Drama mit dem Motorrad leisten. Wir nutzen die freien Trainings, um die Strecke kennenzulernen und ein gutes Gefühl für das Motorrad zu bekommen. In der Superpole fangen wir dann an, richtig zu pushen», erklärte der Teenager. «Für Misano haben wir schon ein gutes Setting. Beim Test haben wir, für das erste Mal dort, keine schlechte Zeit erzielt. Wenn wir in einer Woche nach Misano fahren, haben wir bereits das Setting und ich kenne die Strecke. Also kommen wir hoffentlich schneller auf Touren und können zumindest ein wenig bisschen näher an der Spitze sein. Wenn ich von weit hinten starte, mache ich mir selbst das Leben schwer.»