Kawasaki-Sieg verpasst: Can Öncü glaubt weiter daran

Can Öncü in Führung in Lauf 1

Trotz großer Zuversicht konnte Can Öncü beim Meeting der Supersport-WM 2022 in Estoril keinen Sieg, nicht einmal eine Podestplatzierung, erreichen. Der Türke hat den Kawasaki-Sieg aber noch nicht abgeschrieben.

Can Öncü war zuversichtlich, dass er in Estoril um den Sieg würde mitkämpfen können. Denn die Kawasaki ZX-6R funktioniert auf der portugiesischen Rennstrecke prächtig, das bewies Lucas Mahias mit dem Sieg im zweiten Lauf 2020 und vor einem Jahr Philipp Öttl mit den Plätzen 2 und 3. Der 18-Jährige selbst machte im letzten Renndrittel 2021 große Fortschritte und fuhr in Aragón und Assen konstant an der Spitze.



Aber das dritte Saisonmeeting in Portugal erwies sich für den Puccetti-Piloten als eine zu große Herausforderung. Am Freitag nur Neunter, qualifizierte sich der Teenager in der Superpole als Achter für die beiden Rennen. Auf den Plätzen 4 und 5 schrammte er erstmals in der Supersport-WM 2022 am Podium vorbei.

Am Einsatz lag es nicht: Öncü kam im Samstagsrennen als Dritter aus der ersten Runde und führte von Runde 2 bis 8 das Rennen an.



«Ich habe von Anfang an Vollgas gegeben, weil ich gewinnen wollte», versicherte Öncü. «Ich ging in Führung, aber etwa ab Rennmitte begann ich an Boden zu verlieren und verpasste das Podium nur knapp. Ich bin einerseits traurig über das Ergebnis, aber auch zufrieden, denn wir haben wieder einmal gezeigt, dass wir vorne mitfahren und um den Sieg kämpfen können.»

Die Bedingungen am Sonntag (es nieselte das gesamte Rennen über) konnte Öncü nicht zu seinem Vorteil nutzen.



«Wir haben die falschen Reifen gewählt, also haben wir einen kleinen Fehler gemacht», gab der Teenager zu. «Abgesehen davon haben wir einen wirklich guten Job gemacht und der Sonntag war sehr positiv für uns. Wir sind schnell, das kann jeder sehen. Estoril war vielleicht nicht das beste Wochenende, aber ich weiß, dass ich in Misano viel schneller sein werde.»