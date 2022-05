Troy Bayliss über Oli: «Dürfen jetzt nicht abheben»

Im zweiten Supersport-Rennen in Estoril zeigte Oli Bayliss bei sehr schwierigen Verhältnissen seine bislang beste Leistung in der Weltmeisterschaft. «Er ist ruhiger als ich und benutzt seinen Kopf» bemerkte Vater Troy.

Oli Bayliss hat zwar in Australien einige Erfahrung gesammelt und fuhr dort mit einer 600er-Yamaha Supersport- und mit einer Ducati Panigale V4R sogar eine Saison Superbike-Rennen (ein Sieg). Doch er kennt nur wenige der zwölf Strecken im diesjährigen WM-Kalender. Und weil Ducati erstmals die Panigale V2 in der Supersport-Kategorie einsetzt, fehlen Daten für die Abstimmung des Motorrads.



Im zweiten Rennen in Estoril war das alles nicht so wichtig, weil es vor und während des Rennens immer wieder leicht nieselte und die Bedingungen auf der Strecke entsprechend tückisch waren.

Bayliss kam mit seiner Barni-Ducati von Startplatz 17 und kämpfte sich während der 18 Runden bis auf den sechsten Platz nach vorne – zeitweise war er sogar Dritter! Auf Sieger Domi Aegerter (Ten Kate Yamaha) verlor Oli 4,704 sec, zum dritten Platz fehlte ihm nur eine Sekunde, womit er auch bester Ducati-Fahrer war.



Estoril Lauf 2 markiert seine mit Abstand beste Leistung in der Weltmeisterschaft, in den Rennen zuvor hatte Bayliss die Positionen 21, 19, 14, 11 und 12 geholt – der Trend ist eindeutig.

«Nach Platz 12 am Samstag wusste ich, dass ich es in die Top-10 schaffen kann», erzählte Oli. «Mein Start im zweiten Rennen war sogar noch besser als im ersten, deshalb konnte ich der Gruppe mit den Schnellsten folgen. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Wochenende.»



Noch im Parc fermé rief Vater Troy, selbst dreifacher Superbike-Weltmeister, per Video-Call zuhause in Australien bei seiner Frau Kim an, die das Rennen des Juniors am Fernseher live verfolgt hatte.

«Ich bin glücklich», grinste Troy im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Die Bedingungen waren etwas seltsam, aber Oli verbessert sich von Rennen zu Rennen. Für den Fall, dass es trocken ist, hielt er Platz 9 oder 10 für möglich. Aber bei so schwierigen Voraussetzungen fuhren einige etwas vorsichtiger und Oli schaffte den Anschluss an die Spitzengruppe. Wir haben so ein Resultat nicht so früh erwartet, deshalb sollten wir jetzt auch nicht abheben. Oli ist viel ruhiger als ich es war und benutzt seinen Kopf.»



Troy wird Oli noch bis zu den Rennen in Most Ende Juli begleiten, «anschließend lasse ich ihn alleine. Bis dahin wird alles unter Kontrolle sein.»