Verletzter Patrick Hobelsberger ist bereit für Misano 07.06.2022 - 09:41 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Patrick Hobelsberger fühlt sich fit genug für Misano

Vor einem Monat stürzte Patrick Hobelsberger auf dem Slovakia Ring, doch mittlerweile sieht er Licht am Ende des Tunnels. Beim Supersport-Meeting in Misano am kommenden Wochenende kehrt er auf seine Kallio Yamaha zurück.