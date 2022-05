Sieger Domi Aegerter steht weit über den Gegnern 21.05.2022 - 21:04 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Vierter Sieg im fünften Rennen für Domi Aegerter

Was Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) bislang in Estoril zeigt, treibt der Konkurrenz die Tränen in die Augen: Pole-Position, Sieg und schnellste Rennrunde!