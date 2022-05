Drama für Pax Hobelsberger: Wie kaputt ist das Knie?

Bei der Supersport-WM in Assen fuhr Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) so stark wie noch nie in seiner Karriere. Nach einem unverschuldeten Sturz auf dem Slovakia Ring fällt er möglicherweise für einige Wochen aus.

Als Siebter im Qualifying und mit Position 8 im ersten Rennen lieferte Patrick Hobelsberger auf dem TT-Circuit in Assen seine Bestleistung in der Supersport-WM ab. Mit 17 Punkten liegt der Deutsche Meister aus dem Team Kallio Yamaha nach zwei Events auf dem zwölften Gesamtrang.

Freitag und Samstag war der Landauer zum Training auf dem Slovakia Ring, für Hobelsberger endeten die Track-Days tragisch. «Nachdem ich am Freitag mit 2:05,8 min Rundenrekord gefahren war, wurde ich am Samstagvormittag in einen Crash mit einem anderen Fahrer verwickelt», teilte «Pax» mit. «Er stürzte vor mir, ich konnte dem direkt vor mir liegenden Motorrad nicht ausweichen und stürzte mit ungefähr 180 km/h. Ich wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, mein Ellbogen und Knie mussten mit einigen Stichen genäht werden.»

Am Montag hat Hobelsberger Termin bei einem Kniespezialisten in München, die Befürchtungen sind groß, dass er sich an den Bändern verletzt hat. «Zuerst werden wir ein CT am linken Knie und linken Daumen machen», sagte der Bayer. «Möglicherweise muss auch der rechte Arm operiert werden.» Mit Galgenhumor fügte er hinzu: «Es scheint modern zu sein, mir Motorräder in den Weg zu schmeißen. Das passierte in Assen und jetzt wieder. Ich werde alles dafür tun, um so schnell wie möglich zurückzukehren.»

Jetzt sucht das Yamaha-Team von Vesa Kallio nach zwei Ersatzfahrern für den nächsten Event in Estoril am Wochenende 20.–22. Mai. Denn neben dem aufstrebenden Süddeutschen hat sich auch Teamkollege Alessandro Zetti verletzt. Nach Estoril sind drei Wochen Pause bis zum vierten Event in Misano.