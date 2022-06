Misano, FP2: Ducati-Bestzeit, Domi Aegerter Dritter

Nach Triumph im FP1 fuhr im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in Misano mit Nicolo Bulega ein Ducati-Pilot die Bestzeit. Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) glänzte mit vielen schnellen Runden auf Platz 3.

Im zweiten Training der Supersport-WM 2022 in Misano hat sich die Sonne endgültig durchgesetzt, die Temperaturen stiegen deutlich. Im kühleren FP1 am Vormittag fuhr überraschend Triumph-Pilot Stefano Manzi in 1:38,062 min die schnellste Zeit.



Das ist bereits schneller als der vier Jahre alte Rundenrekord, aufgestellt von Sandro Cortese (Yamaha) in 1:38,193 min. Der all-time-record von Jules Cluzel 1:37,482 min stammt sogar von 2015!

Die erste ernst zu nehmende Zeit im FP2 legte Weltmeister Dominique Aegerter nach acht Minuten in 1:38,368 min vor. Der Ten Kate-Pilot steigerte sich mit jeder Runde, bis er die Manzi-Zeit auf die 1/1000 sec egalisierte. Der Schweizer führte nach 15 von 45 Minuten um fast 0,5 sec vor Federico Caricasulo mit der besten Ducati, dem Triumph-Piloten sowie Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü.



Aber Aegerter blieb weiter auf der Strecke, fuhr mit jeder Runde schneller als die Konkurrenz und steuerte erst nach 16 Runden, 15 Minuten vor dem Ende, die Boxengasse an – eine Kampfansage für die Rennen!



Caricasulo hatte sich mittlerweile ebenfalls gesteigert, blieb in 1:38,354 min immer noch fast 0,3 sec über der Aegerter-Zeit. Der viertplatzierte Manzi wiederum hatte in 1:38,582 min seine Zeit vom FP1 nicht annähernd erreicht. Die Piloten zwischen Platz 4 und Platz 13 lagen innerhalb nur 0,5 sec.

Erst in den letzten Minuten kam noch einmal Bewegung in die Zeitenliste. Als Aegerter sechs Minuten vor dem Ende wieder auf die Strecke ging, lag Caricasulo nur noch 0,168 sec zurück. Nun griff auch Manzi wieder an – und wie: Der Triumph-Pilot übernahm in 1:37,845 min die Spitze und auch Nicolo Bulega (Ducati) schon sich mit einer Zeit unter 1:38 min an Aegerter vorbei. Auf der nächsten fliegenden Runde brannte der Ducati-Pilot in 1:37,620 min sogar die schnellste Runde in den Asphalt. Bulega vor Manzi und Aegerter, dabei blieb es.



Für Kawasaki-Aushängeschild Can Öncü reichte es nur zu Platz 7. Der Türke war früh gestürzt, das Puccetti-Team bekam die Kawasaki des Türken erst kurz vor Ende der Session repariert.



Bester MV Agusta-Pilot wurde Tuuli-Ersatz Mattia Casadei auf der elften Position.

Der Schweizer Marcel Brenner (VFT Yamaha) beendete den Freitag als 13. mit 1,4 sec Rückstand. Patrick Hobelsberger lag lange am unteren Ende der Zeitenliste, doch in der Schlussphase steigerte sich der Kallio-Yamaha-Pilot auf eine 1:39,125 min und Platz 15. Der Österreicher Max Kofler (Ducati) beendete den Freitag auf Platz 25.