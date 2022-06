Domi Aegerter ging fremd: Abstecher zum Motocross

Fünf der ersten sechs Rennen der Supersport-WM 2022 hat Titelverteidiger Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) gewonnen. Entsprechend zuversichtlich ist der Schweizer für die Rennen in Misano am Wochenende.

Mit 44 Punkten Vorsprung kommt WM-Leader Domi Aegerter zu den Rennen in Misano unweit der beliebten Adriaküste. In den ersten drei Events des Jahres konnte er fünf von sechs Rennen gewinnen, im Vorjahr holte der 31-Jährige in Italien von der Pole-Position Siege in beiden Läufen.



«Meine Erinnerungen an Misano könnten nicht besser sein», hielt Aegerter fest. «Ich mag die Strecke, aber auch die Umgebung wegen der Nähe zum Meer, und natürlich das gute Essen in Italien. Wir wollen auch diesmal ums Podium kämpfen, und wenn möglich die Führung ausbauen.»

«Nach einem arbeitsreichen Mai hatte ich letztes Wochenende frei», ergänzte das Yamaha-Ass. «Diese Gelegenheit habe ich für einen Ausflug zur Schweizer Motocross-Meisterschaft genutzt. Die Veranstaltung in Muri hat mir sehr gut gefallen, es hat viel Spaß gemacht. Zugleich war es ein gutes Training. Es hat mich gefreut, dass viele Fans und Sponsoren zum Zuschauen gekommen sind. Auf der Strecke habe ich auch einige Freunde aus meinen Anfangsjahren im Rennsport getroffen.»



Am Donnerstag präsentiert sich der Misano World Circuit grau in grau und regnerisch, zeitweise schüttet es. Die Vorhersage fürs Wochenende ist deutlich besser: Am Freitag soll es noch leicht bewölkt sein, für Samstag und Sonntag sind blauer Himmel, Sonnenschein und 27 Grad Celsius angekündigt.