Misano, Lauf 1: Baldassarri bestraft, Aegerter Sieger

Weil Lorenzo Baldassarri (Yamaha) im ersten Rennen der Supersport-WM 2022 in Misano eine Strafe erhielt, wurde Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) als Sieger gewertet. Ducati verpasst ersten Sieg knapp.

Nach der Bestzeit von Nicolo Bulega am Freitag keimte bei den Ducati-Fans beim Meeting in Misano die Hoffnung auf den ersten Sieg der 955 V2 in der Supersport-WM 2022, doch nach der Rekord-Pole von Dominique Aegerter (Yamaha) bekam diese einen Dämpfer. Neben dem aktuellen Weltmeister startete der WM-Dritte Bulega von Startplatz 2 und der WM-Zweite Lorenzo Baldassarri (Yamaha) von der dritten Position ins erste Rennen.



Die Startpositionen der übrigen deutschsprachigen Piloten: Marcel Brenner (6./Yamaha), Max Kofler (13./Ducati), Patrick Hobelsberger (18./Yamaha).

Bei Rennstart um 15:15 Uhr herrschte eitler Sonnenschein bei 27 Grad Celsius Luft- und 45 Grad Celsius Asphalttemperatur.



An der Spitze übernahm Bulega das Kommando, der sogar schnell einen Vorsprung auf Aegerter und Baldassarri herausfahren konnte und den Rundenrekord von Sandro Cortese aus 2018 um 0,5 sec auf eine 1:37,765 min verbesserte.

Ab Rennmitte lagen Bulega, Aegerter und Baldassarri wieder eng zusammen, zu Überholmanövern kam es aber erst in der Schlussphase. In Runde 16 presste sich der Ten Kate-Pilot am Italiener vorbei, musste die Führung eine Runde später aber wiederum an Baldassarri abgeben.



Die Ziellinie kreuzte Baldassarri 0,1 sec vor Aegerter und 0,2 sec vor Bulega. Doch der vermeintliche Sieger überfuhr in der letzten Kurve das Track-Limit und wurde um eine Position zurückgestuft! Aegerter wird als Sieger gewertet, Baldassarri Zweiter und Bulega Dritter.

Die beste Kawasaki brachte Can Öncü auf Platz 4 ins Ziel. Für Triumph holte Stefano Manzi als Fünfter ein starkes Ergebnis. Tuuli-Ersatz Mattia Casadei brachte die MV Agusta als Achter ins Ziel.



Marcel Brenner erreichte in einem umkämpften Rennen den guten neunten Platz. Auch Max Kofler lag lange in den Punkterängen, fiel in der Schlussphase aber auf Platz 17 außerhalb der Punkte zurück. Patrick Hobelsberger gab das Rennen auf.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Aegerter und Baldassarri in die erste Kurve. Dann die Kawasaki-Piloten Montella und Öncü. Brenner auf 5, Kofler 11 und Hobelsberger 24.



Runde 1: Bulega 0,5 sec vor Aegerter und 0,8 vor Baldassarri. Sturz von Sofuoglu, Booth-Amos und Patacca am Ende des Feldes.



Runde 2: Bulega mit schnellster Rennrunde in 1:38,114 min um 0,9 sec vor Aegerter. Brenner auf 7, Manzi (Triumph) auf Platz 8.



Runde 3: Bulega schraubt den Rundenrekord auf 1:37,765 min herunter. Aegerter 1,0 sec zurück, Sturz Bayliss.



Runde 4: Aegerter erstmals ein wenig schneller als Bulega. Kofler auf Platz 12.



Runde 5: Baldassarri (3.) schon 2 sec zurück. Öncü jetzt vor Montella auf Platz 4. Sturz De Rosa.



Runde 6: Aegerter robbt sich langsam an Bulega heran. Hobelsberger auf Platz 20. Sturz Ben Currie.



Runde 7: Bulega nur noch 0,5 sec vor Bulega. Manzi mit Triumph-Power vorbei an Brenner auf Platz 7. Kofler als 14. weiterhin in den Punkten.



Runde 8: Baldassarri (3.) schneller als die Top-2, wobei die Pace mit 1:38,4 min nicht sonderlich hoch ist. Brenner (10.) verliert zwei weitere Positionen an Casadei (MV Agusta) und Cluzel.



Runde 9: Aegerter ist am Hinterrad der Bulega-Ducati. Caricasulo (4.) und Montella (5.) vorbei an Öncü (7.).



Runde 10: Bulega 0,2 sec vor Aegerter und 0,7 sec vor Baldassarri.



Runde 11: Die Top-3 innerhalb nur 0,5 sec. Brenner (10.) wird von Smith eingeholt. Kofler auf Platz 17 außerhalb der Punkte. Hobelsberger gab das Rennen auf.



Runde 12: Ausfall Caricasulo auf Platz 4 liegend.



Runde 13: Der viertplatzierte Montella bereits 11 sec zurück.



Runde 14: Bulega 0,2 sec vor Aegerter und 0,8 vor Baldassarri. Die Kawasaki-Teamkollegen Öncü und Montella kämpfen um Platz 4. Sturz Kyle Smith.



Runde 15: Aegerter mit einem ersten Überholversuch, aber es reicht nicht. Brenner sicher auf Platz 9.



Runde 16: Aegerter presst sich in der ersten Kurve an Bulega vorbei, Baldassarri nutzt die Gelegenheit und schlüpft ebenfalls beim Ducati-Piloten durch.



Runde 17: Baldassarri macht es wie Aegerter und übernimmt vom Schweizer die Führung.



Letzte Runde: Baldassarri gewinnt knapp vor Aegerter und Bulega. Manzi (5.), Brenner (9.), Kofler (16.).

Ergebnis Supersport-WM: Misano, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,006 sec 3. Nicolo Bulega Ducati + 0,080 4. Can Öncü Kawasaki + 16,959 5. Stefano Manzi Triumph + 16,991 6. Yari Montella Kawasaki + 17,028 7. Jules Cluzel Yamaha + 17,220 8. Mattia Casadei MV Agusta + 22,476 9. Marcel Brenner Yamaha + 28,004 10. Adrian Huertas Kawasaki + 33,910 11. Hannes Soomer Triumph + 34,540 12. Peter Sebestyen Yamaha + 34,767 13. Andy Verdoia Yamaha + 35,588 14. Leonardo Taccini Yamaha + 35,972 15. Nicholas Spinelli Ducati + 36,586 16. Maximilian Kofler Ducati + 37,803 17. Luca Ottaviani Yamaha + 39,784 18. Federico Fuligni Ducati + 44,045 19. Ondrej Vostatek Yamaha + 44,604 20. Sander Kroeze Yamaha + 57,715 21. Bahattin Sofuoglu MV Agusta > 1 min 22. Raffaele De Rosa Ducati > 1 min 23. Oliver Bayliss Ducati > 1 min out Unai Orradre Yamaha out Kyle Smith Yamaha out Federico Caricasulo Ducati out Patrick Hobelsberger Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki