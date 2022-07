Donington, Lauf 1: Aegerter setzt Siegesserie fort

Mit dem achten Saisonsieg im ersten Lauf der Supersport-WM 2022 in Donington Park baute Dominique Aegerter (Yamaha) seine bereits komfortable WM-Führung weiter aus. Marcel Brenner in den Top-10.

Nach sieben Siegen in Serie und seiner überragenden Superpole in Rekordzeit gilt Dominique Aegerter für das Meeting der Supersport-WM 2022 in Donington Park einmal mehr als Favorit. Neben dem Ten Kate Yamaha-Piloten starteten Glenn van Straalen (Yamaha) und Nicolo Bulega (Ducati) aus der ersten Reihe. Bei Sonnenschein und 24 Grad Celsius hatte sich der Asphalt bei Rennstart um 15:15 Uhr Ortszeit auf 44 Grad Celsius aufgeheizt.

Weil Unai Orradre (Yamaha) nach der Aufwärmrunde in der Startaufstellung ein Problem mit dem Visier hatte, verzögerte sich der Rennstart und die Distanz wurde um eine auf 18 Runden gekürzt.



Für eine weitere Verzögerung sorgte der Spanier gemeinsam mit Peter Sebestyen (Yamaha) durch einen Sturz beim ersten Startversuch. Das Rennen wurde abgebrochen und nach einer intensiven Streckenreinigung über nur noch 12 Runden neu gestartet.

Im ersten Lauf wurde Aegerter seiner Favoritenrolle gerecht, aber nicht so dominant wie erwartet. Nach Runde 1 auf Platz 4 liegend bewahrte der Schweizer die Ruhe und robbte sich sukzessive nach vorn. Nachdem der 31-Jährige in Runde 8 die Führung erobert hatte, hielt er seinem WM-Rivalen Lorenzo Baldassarri auf Distanz und fuhr mit 0,4 sec Vorsprung seinen achten Saisonsieg ein.



Während Ducati-Aushängeschild in Führung liegend stürzte, brachte Raffaele De Rosa die beste Ducati auf Platz 3 ins Ziel. Der Italiener hatte bereits in Misano einen klaren Aufwärtstrend gezeigt.

Yari Montella sorgte als Vierter für das beste Finish von Kawasaki, auf Platz 6 brachte Hannes Soomer die Triumph ins Ziel. Tuuli-Ersatz Mattia Casadei fuhr mit der MV Agusta auf die zwölfte Position.



Ein starkes Rennen fuhr VFT Yamaha-Pilot Marcel Brenner, der in der ersten Runde auf Platz 19 zurückfiel und sich wieder bis auf Platz 10 nach vorn kämpfte. Keine Punkte holte Max Kofler (Ducati) auf Platz 19.

So lief das Rennen:

Start: Aegerter vor Öncü und Bulega in die erste Kurve. Brenner auf 19, Kofler 23.



Runde 1: Öncü holte sich nach einer halben Runde die Führung vor Aegerter und Bulega. Sturz Huertas.



Runde 2: Aegerter fällt hinter Bulega und Baldassarri auf Platz 4 zurück. Kurz nachdem Bulega die Führung übernimmt, stürzt der Ducati-Pilot. Neuer Führender ist Baldassarri.



Runde 3: Aegerter vorbei an Öncü auf Platz 2 und verkürzt mit schnellster Rennrunde in 1:31,237 min auf 0,3 sec Rückstand zu Baldassarri. Brenner auf 14 in den Punkten.



Runde 4: Baldassarri dreht auf und distanziert Aegerter (2.) in 1:30,963 min um 0,6 sec. De Rosa die beste Ducati auf Platz 5.



Runde 5: Aegerter kontert in 1:30,787 min. Sturz Cluzel – der Franzose wird auf einer Trage aus der Gefahrenzone gebracht.



Runde 6: Baldassarri und Aegerter bereits 1,8 sec vor den Kawasaki-Piloten Montella (3.) und Öncü (4.). Brenner auf Platz 13, Kofler auf 19.



Runde 7: Aegerter (2.) lauert hinter Baldassarri auf eine Möglichkeit. Öncü, De Rosa, Caricasulo und van Straalen kämpfen um Platz 4.



Runde 8: Aegerter bremst sich an Baldassarri vorbei in Führung. Sturz Caricasulo auf Platz 7 liegend. Brenner Zwölfter mit Anschluss bis Platz 7.



Runde 9: Aegerter 0,4 sec vor Baldassarri und 3,7 sec vor Montella. De Rosa (Ducati) jetzt Vierter. Gaststarter Simon Jespersen auf Platz 9.



Runde 10: De Rosa jetzt Dritter! Öncü (6.) wird immer langsamer. Brenner auf Platz 11.



Runde 11: Baldassarri kontert in 1:30,629 min und bleibt am WM-Leader dran.



Letzte Runde: Aegerter siegt vor Baldassarri und De Rosa. Sturz Van Straalen.

Ergebnis Supersport-WM: Donington, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 0,413 sec 3. Raffaele De Rosa Ducati + 6,803 4. Yari Montella Kawasaki + 6,963 5. Can Öncü Kawasaki + 13,442 6. Stefano Manzi Triumph + 15,706 7. Hannes Soomer Triumph + 16,925 8. Andy Verdoia Yamaha + 17,998 9. Simon Jespersen Ducati + 18,334 10. Marcel Brenner Yamaha + 19,208 11. Oliver Bayliss Ducati + 19,406 12. Mattia Casadei MV Agusta + 20,410 13. Leonardo Taccini Yamaha + 20,777 14. Kyle Smith Yamaha + 22,585 15. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 28,780 16. Thomas Booth-Amos Kawasaki + 29,323 17. Ondrej Vostatek Yamaha + 29,643 18. Adrian Huertas Kawasaki + 32,049 19. Maximilian Kofler Ducati + 32,088 20. Isaac Vinales Ducati + 32,355 21. Jeffrey Buis Kawasaki + 37,775 22. Federico Fuligni Ducati + 37,939 23. Sander Kroeze Yamaha + 43,731 out Glenn van Straalen Yamaha out Benjamin Currie Kawasaki out Federico Caricasulo Ducati out Jules Cluzel Yamaha out Nicolo Bulega Ducati out Unai Orradre Yamaha out Peter Sebestyen Yamaha out Harry Truelove Yamaha out Matteo Patacca Ducati