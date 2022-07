Pax Hobelsberger fast überfahren – wieder verletzt

Das erste freie Training der Supersport-WM in Donington Park musste nach einem Sturz von Patrick Hobelsberger länger unterbrochen werden. Der Bayer bekam anfänglich keine Luft und klagt über Schmerzen im Ellbogen.

Am 8. Mai zog sich Patrick Hobelsberger bei einem Crash mit 180 km/h auf dem Slovakia Ring mehrere Blessuren zu: In der linken Hand brach er sich den Trapeziusknochen, dieser sitzt über dem Kahnbein, und riss sich ein Band an. Im rechten Ellbogen war der Schleimbeutel gerissen und musste operiert werden.



Zwölf Tage später trat der Landauer aus dem Team Kallio Yamaha in Estoril zum ersten freien Training an, musste aber einsehen, dass es ihm an Kraft fehlt und die Schmerzen zu groß sind.

Drei Wochen später in Misano konnte er das zweite Rennen als 22. beenden, war von fit aber weit entfernt. Bei seinem Gasteinsatz bei der IDM in Most Ende Juni zeigte Hobelsberger mit zwei dritten Plätzen einen deutlichen Aufwärtstrend und war für den fünften WM-Event des Jahres in Donington Park an diesem Wochenende guter Dinge.

Nach 26 Minuten im ersten freien Training am Freitag hatte «Pax» in Kurve 9/10 am Ausgang einen Highsider und flog ins Kiesbett. Er hatte sehr viel Glück, dass ihn der folgende Hannes Soomer (Dynavolt Triumph) nicht torpedierte – der Este kam gerade noch vorbei.

Minutenlang lag Hobelsberger beinahe regungslos neben der Strecke und wurde medizinisch versorgt. Anschließend brachte ihn ein Krankenwagen ins Medical Center an der Rennstrecke, wo er genauer untersucht wurde. Wenig später kam die offizielle Mitteilung: «Nicht fit für die Rennen.»

«Ich bin so hart auf dem Rücken aufgeschlagen, dass ich die ersten drei Minuten kaum Luft bekam», erzählte Hobelsberger, als sich SPEEDWEEK.com mit ihm in der Kallio-Box traf. «Der Hintern und das Genick tun weh, ich konnte mir nicht mal selbst die Handschuhe ausziehen.»

Unglücklicherweise verletzte sich der 25-Jährige erneut am bereits lädierten rechten Ellbogen, die Wunde ist mit einem weißen Pflaster abgedeckt: «Was genau im Ellbogen kaputt ist, weiß ich noch nicht – er ist geschwollen und tut ekelhaft weh. Vorerst kann ich nur kühlen, vielleicht lasse ich in Deutschland noch ein MRT machen. Drei Punkte sind offen, alles ist blau. Freitagabend gehe ich noch mal in die Clinica, dann machen wir einen Plan.»

Nächste Woche Mittwoch und Donnerstag hätte Hobelsberger mit seinem Team in Finnland getestet, das muss er auf jeden Fall absagen. Ob er in zwei Wochen in Most wieder fahren kann, ist unklar. «Ich hoffe darauf, das ist meine beste Strecke im Kalender», betonte Pax.