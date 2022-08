Auslöser der Karambolage: Keine Einsicht bei Can Öncü 01.08.2022 - 18:41 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Teamchef Manuel Puccetti redet Can Öncü ins Gewissen © Gold & Goose Can Öncü (innen teilweise verdeckt) war Auslöser des Startcrashs Zurück Weiter

Can Öncü (Kawasaki) war im ersten Supersport-Rennen in Most zu spät auf der Bremse, schob Raffaele De Rosa an und sorgte so für einen Massencrash in der ersten Kurve. Verantwortlich fühlt er sich trotz Bestrafung nicht.