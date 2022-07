Aegerter entschuldigt sich: «Habe falsch reagiert» 31.07.2022 - 19:28 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Domi Aegerter zeigt Reue für sein Verhalten

Nach seinem unsportlichen Verhalten am Samstag wurde Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter für das Sonntag-Rennen in Most disqualifiziert. Jetzt äußerte sich der Schweizer erstmals zu den Vorfällen.