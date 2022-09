Jules Cluzel (33) erklärt Rücktritt zum Saisonende

Am Ende der Supersport-WM 2021 wird Jules Cluzel Helm und Lederkombi an den Nagel hängen. Der Franzose ist einer der erfolgreichsten Supersport-Piloten aller Zeiten. Die Hintergründe.

Dreimal wurde Cluzel Supersport-Vizeweltmeister: 2012 mit Honda sowie 2014 und 2016 mit MV Agusta. Mit 24 Siegen, 62 Podestplätzen und 24 Pole-Position rangiert er in den wichtigsten Statistiken weit oben – nur Supersport-Rekordweltmeister Kenan Sofuoglu hat mehr Siege eingefahren.

Nun erklärte der Yamaha-Pilot seinen Rücktritt zum Saisonende. Als aktueller WM-13. wird der 33-Jährige seine Karriere nicht mit einem WM-Titel krönen können.

«Seit meiner Verletzung in Donington habe ich mir Gedanken über meine Zukunft gemacht», erklärte Cluzel in einer Stellungnahme auf Instagram. «Die Fersenverletzung war an sich nicht sehr schwerwiegend, aber sie war an meinem Arthrodese-Knöchel und deshalb musste ich eine lange Rekonvaleszenz einhalten. Ich bin gestern in Carole gefahren – alles ist in Ordnung, aber ich habe die Entscheidung getroffen, es nächstes Jahr nicht wieder zu tun.»

Zur Erinnerung: Im Titelkampf gegen Sandro Cortese 2018 war Cluzel beim Saisonfinale in Katar gestürzt und hatte sich den linken Knöchel mehrfach gebrochen. Trotz mehrerer Operationen musste das Sprunggelenk versteift werden. Seitdem schaltet der Franzose mit rechts und betätigt die Hinterradbremse mit dem Daumen. Trotzdem wurde er 2019 WM-Dritter sowie in den vergangenen beiden Jahren jeweils WM-Vierter. Um die Weltmeisterschaft konnte er aber nicht mehr ernsthaft kämpfen.

«Es stimmt, dass die Ergebnisse seit mehreren Jahren nicht mehr meiner Motivation entsprechen und die Perspektive für die Zukunft nicht besser aussieht», gab Cluzel zu. «Sie können sich darauf verlassen, dass ich am Ende der Saison mein Bestes geben werde. Ich hoffe, dass diese letzten Rennen die Gelegenheit sind, meiner Bilanz einige hervorragende Ergebnisse hinzuzufügen.»

Cluzel ist Vater einer kleinen Tochter, die ihm Ablenkung verschaffen wird und seine Entscheidung maßgeblich beeinflusste.

«Ich schaue mir meine kleine Kimie an, und es ist hauptsächlich sie und die schönen Zeiten, die ich mit ihr verbringen möchte, die mich zu dieser Entscheidung geführt haben. Es war dennoch keine einfache Entscheidung, da ich das Racing so sehr liebe – ich fühle mich immer noch schnell», seufzte der 33-Jährige.

Nach der Verletzung in Donington musste Cluzel das Meeting in Most aussetzen. Bei seinem Heimrennen in Magny-Cours am kommenden Wochenende kehrt er zurück.