Max Kofler sucht neues Team: Ducati ist Wunschpartner 02.10.2022 - 11:57 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Max Kofler ist auf Teamsuche

Möglicherweise fährt Max Kofler am nächsten Wochenende in Portimao sein letztes Rennen in der Supersport-WM für das Team CM Ducati. Der Österreicher verriet SPEEDWEEK.com, was er sich für 2023 vorstellt.