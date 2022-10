Marcel Brenner (25): Dicke Hand nach Ducati-Test

Das Meeting in Portimão ist für VFT Yamaha-Pilot Marcel Brenner das letzte Rennen der Supersport-WM 2022. Der Schweizer reist mit einer geschwollenen Hand nach Portugal, nachdem er ein Ducati-Superbike getestet hatte.

Marcel Brenner hatte sich in der WorldSSP-Challenge eingeschrieben und absolviert Stand heute nur die Europa-Events der Supersport-WM 2022. Das Meeting in Portimão ist für den 25-Jährigen somit das Saisonfinale, so wie auch für Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), Tom Booth-Amos und einige weitere Teilnehmer.

Die anspruchsvolle portugiesische Rennstrecke ist keine, die der Yamaha-Pilot in- und auswendig kennt.



«Obwohl ich schon lange in internationalen Serien fahre, war ich noch nicht so oft in Portimão», sagte der Schweizer im Vorfeld. «Einmal mit der Moto2 in der Europameisterschaft und ein paar Jahre davor mit dem Moriwaki Cup. Mit dem letzten Jahr [in der Supersport-WM] wird es also erst mein vierter Besuch im Süden Portugals sein.»

Vor einem Jahr erreichte Brenner in den Rennen die Plätze 19 und 17. Am kommenden Wochenende soll es weiter nach vorn gehen.



«2021 hat uns das Getriebe einige Schwierigkeiten bereitet. Aber ich denke, wenn alles passt, kann ich auf dieser Strecke sehr schnell sein. Diesmal wird es aber auf jeden Fall ein wenig spannender, denn ich werde dort zum ersten Mal mit der Daumenbremse für das Hinterrad fahren. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich diese Vorrichtung über die vielen Kuppen gut bewähren wird», grübelte Brenner, dessen kürzlich operierte Hand jedoch wieder geschwollen ist. «Letzte Woche war ich als Instruktor bei einem Track-Day-Event im Einsatz. Bei dieser Gelegenheit konnte ich auch einige Runs auf einer Ducati V4S für mich allein absolvieren. Da die Belastung mit dem schwereren Superbike allerdings etwas größer war, war die Hand danach etwas mehr geschwollen. Aber die Schwellung geht jeden Tag ein bisschen zurück. Ansonsten macht die Hand absolut keine Probleme mehr. Was aber viel erfreulicher ist, ist, dass das Handgelenk schon wieder viel beweglicher ist.»