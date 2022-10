Marcel Brenner weiter mit Yamaha? Er hat Optionen

Marcel Brenner eruiert derzeit seine Möglichkeiten für die Supersport-WM 2023. «Ich habe ein sehr interessantes Angebot und sehe mich auch weiterhin auf einer Yamaha», verriet der Eidgenosse aus dem Kanton Bern.

Der Schweizer Marcel Brenner fährt seine zweite Saison in der Supersport-WM. Im Team VFT Yamaha von Fabio Menghi hat er in der Saison 2022 in 14 Rennen, Magny-Cours verpasste er wegen gebrochener Mittelhand, 28 Punkte geholt, womit er vor Portimao am kommenden Wochenende auf dem 20. Gesamtrang liegt. Das beste Ergebnis holte der 25-Jährige als Neunter in Misano, in Donington Park wurde er Zehnter und in Barcelona Elfter.



Eindeutig: Für sein zweites Jahr in dieser Klasse hatte sich Brenner mehr vorgenommen.

«Es gab ein paar Schwierigkeiten im Team», sagte Marcel gegenüber SPEEDWEEK.com. «Kyle Smith hatte die auch, deshalb ist er jetzt nicht mehr im Team. Es lief nicht so, wie er wollte, und er hat nicht so viel Geduld wie ich. Ich sehe die Fortschritte, die wir machen. Es braucht nur noch einen kleinen Schritt, dann sind wir wieder gut dabei.»

In der Supersport-WM 2022 sehen wir zum ersten Mal die Ducati Panigale V2, Triumph Street Triple RS 765 und MV Agusta F3 800 – noch nie war die Leistungsdichte so hoch.



Trotzdem fahren auch in diesem Jahr die Weltmeisterteams von Yamaha vorne, Ten Kate Racing mit Domi Aegerter und Evan Bros mit Lorenzo Baldassarri.

«Das ganz Feld ist sehr stark geworden und alle sind unglaublich nahe beisammen», hielt Brenner fest. «Das macht es so schwierig. Es geht nicht mehr um die großen Sachen, die fehlen, sondern um die kleinen. Wenn du dich im Quali einmal verschaltest, stehst du gleich fünf Startplätze weiter hinten. So ging es mir in Donington.»

Der Berner eruiert derzeit seine Möglichkeiten für nächstes Jahr: «Gespräche laufen, ich kann noch nichts sagen. VFT Racing ist eine Option, ich schaue mich aber auch woanders um. Ich habe ein sehr interessantes Angebot, ich sehe mich weiterhin auf einer Yamaha. Auf dem Motorrad fühle ich mich sehr wohl und ich kenne es.»

Das «interessante Angebot» bekam er von Ten Kate Yamaha. Wie es bei den Niederländern weitergeht, hängt von den Verhandlungen mit dem potenziellen nächstjährigen Hauptsponsor ab. Kommt der Vertrag zustande, wollen die Rekordchampions Neuverpflichtung Jorge Navarro den bestmöglichen Fahrer an die Seite stellen. Das könnte der aktuell für Triumph fahrende Stefano Manzi sein. Gelingt der große Wurf nicht, kann sich Brenner Hoffnungen machen.