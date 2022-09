Marcel Brenner ist operiert: Rückkehr in zehn Tagen? 13.09.2022 - 16:41 Von Ivo Schützbach

© Brenner Gruß von Marcel Brenner aus dem Krankenhaus © Brenner Der vierte Mittelhandknochen ist ab

Dienstagvormittag wurde Marcel Brenner (VFT Yamaha) im Engeriedspital in Bern am gebrochenen vierten Mittelhandknochen links operiert. Beim nächsten Supersport-WM-Rennen in Barcelona will er wieder dabei sein.