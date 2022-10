Max Koflers bestes SSP-Rennen: WM-Punkte zum Abschied

Max Kofler zeigte im zweiten Rennen in Portimao eine ordentliche Leistung

Mit dem Meeting in Portimão ist die Supersport-WM 2022 für Max Kofler beendet. Zum Abschied zeigte der Österreicher auf der V2-Ducati von CM Racing seine beste Saisonleistung.

Wenige Tage vor dem Meeting der Supersport-WM 2022 in Portimão platzte die Bombe. CM Racing und Max Kofler vereinbarten die vorzeitige Trennung, das letzte Rennwochenende in Europa sollte der letzte gemeinsame Auftritt werden. Die Gründe waren offensichtlich: Der Österreicher hatte als einer von ganz wenigen Stammfahrern in den ersten 16 Rennen nicht einen WM-Punkt vorzuweisen.

Das Wochenende in Portimão begann nicht anders: Von Startplatz 26 waren die Punkte schwer zu erreichen, im ersten Lauf kam der 22-Jährige als 23. ins Ziel.

Umso überraschender, wie sich Kofler im zweiten Lauf präsentierte: Aus der ersten Runde kam der Ducati-Pilot auf der 19. Position, tauchte in der sechsten Runde erstmals in den Punkterängen auf und kämpfte mit Piloten, die er sonst nur aus weiter Ferne sah. Als 14. holte er am Ende zwei WM-Punkte.

«Am Samstag kämpfte ich mit einer heiß gewordenen Maschine, konnte nicht die volle Leistung daher abrufen und war wieder einmal auf verlorenen Posten», erklärte Kofler. «Am Sonntag gab es dann erstmals keine Probleme, und schon ging alles viel leichter von der Hand. Das war sicherlich das beste Rennen meiner Saison. Nun konnte ich genau das zeigen, was ich mir eigentlich ab der Saisonmitte vorgenommen hatte. Ich wollte um WM-Punkte kämpfen, nun habe ich die ersten Zähler.»

Kofler weiter: «Die Erleichterung ist groß bei mir. Es ist echt kein einfaches Jahr gewesen, mit der Umstellung auf eine neue WM-Klasse, ein neues Team und ein neues Motorrad. Das Ziel ist, in der WM zu bleiben und ich denke, dafür habe ich auch heute positive Eigenwerbung betrieben. Die Punkte geben mir einen gewaltigen Ansporn für den Winter.»

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass fünf Piloten vor Kofler liegend stürzten.