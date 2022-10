Domi Aegerter: Weshalb er so großes Risiko einging

Die Top-3 am Sonntag (v.l.): Raffaele De Rosa, Domi Aegerter und Can Öncü

Auch das zweite Supersport-Rennen in Portimao war ein Augenschmaus und an Unterhaltung nicht zu überbieten. WM-Leader Domi Aegerter aus dem Team Ten Kate Yamaha erklärt seine Taktik für den 13. Saisonsieg.

Winzige 0,309 sec fehlten Dominique Aegerter am Samstag auf Sieger Stefano Manzi (Dynavolt Triumph), doch auch Lorenzo Baldassarri (Evan Bros Yamaha) und Federico Caricasulo (Althea Ducati) kreuzten vor ihm den Zielstrich, wodurch der Schweizer auf dem undankbaren vierten Platz landete.

Bei Zielankunft war es das erste Mal in dieser Saison, dass Weltmeister Aegerter ein Rennen außerhalb der Top-3 beendete – in Most hatte er einen unverschuldeten Sturz und eine Disqualifikation.

Lauf 2 am Sonntag gestaltete sich von der Dramaturgie ähnlich wie das erste Rennen und war Unterhaltung pur, nur der Ausgang ist für Aegerter erfreulicher. Taktisch spielte er seine Vorteile beispielhaft aus und preschte mit einer halben Sekunde Vorsprung auf Raffaele De Rosa (Orelac Ducati) als Sieger über den Zielstrich. Es ist sein 13. Sieg im 16. Rennen!

Weil WM-Widersacher Baldassarri nur Siebter wurde, konnte Aegerter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 45 Punkte ausbauen.

«Das Rennen am Samstag ging nur über zwölf Runden und mir fehlte das Glück», nannte der Rohrbacher beim Treffen mit SPEEDWEEK.com den Hauptunterschied am Sonntag. «Ich habe immer probiert davonzufahren, meine einzige Chance war, in die erste Kurve hinein zu überholen. In den anderen Kurven war ich so am Limit, dass ich einen Sturz riskiert hätte. In der letzten Runde habe ich riskiert, weil ich gewinnen wollte. Die anderen drei Hersteller haben mit ihren 200 oder 300 cm mehr zusätzliches Drehmoment, die fahren anders. Wenn ich alleine fahren könnte, bin ich fast eine Sekunde schneller als alle anderen. Wenn aber einer von ihnen vor mir ist, machen sie mir den Rhythmus kaputt.»

Ergebnis Supersport-WM: Portimão, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Raffaele De Rosa Ducati + 0,501 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 0,625 4. Federico Caricasulo Ducati + 0,630 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 2,153 6. Jules Cluzel Yamaha + 2,253 7. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 5,961 8. Hannes Soomer Triumph + 7,796 9. Isaac Vinales Ducati + 11,902 10. Nicolo Bulega Ducati + 14,112 11. Andy Verdoia Yamaha + 14,158 12. Simon Jespersen Yamaha + 15,367 13. Marcel Brenner Yamaha + 16,477 14. Maximilian Kofler Ducati + 22,035 15. Ondrej Vostatek Yamaha + 24,873 16. Oliver Bayliss Ducati + 27,177 17. Federico Fuligni Ducati + 27,989 18. Patrick Hobelsberger Yamaha + 29,078 19. Benjamin Currie Kawasaki + 29,203 20. Meikon Kawakami Yamaha + 31,117 21. Johan Gimbert Yamaha + 33,509 22. Joan Diaz Corbella Yamaha + 53,443 out Peter Sebestyen Yamaha out Niki Tuuli MV Agusta out Stefano Manzi Triumph out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn Van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Yari Montella Kawasaki