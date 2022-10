Portimão, Lauf 2: Aegerter gewinnt Supersport-Krimi

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2022 in Portimão war eines der besten aller Zeiten. Den spannenden Krimi gewann Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha). Marcel Brenner und Max Kofler in den Punkten.

Wie im ersten Lauf am Samstag starteten Dominique Aegerter (Yamaha), Federico Caricasulo (Ducati) und Jules Cluzel (Yamaha) aus der ersten Reihe. Marcel Brenner (VFT Yamaha) qualifizierte sich als 13. Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha) landete auf Startplatz 18 und Max Kofler (CM Ducati) auf 26. Leonardo Taccini (Ten Kate Yamaha) wurde von den Rennärzten für rennuntauglich erklärt. Kawasaki-Pilot Adrian Huertas verzichtete auf das Rennen aus Respekt vor seinem im ersten Rennen der Supersport-WM 300 schwer gestürzten Teamkollegen Victor Steeman.

Nach dem Start blieb das Feld eng beieinander und durch die Windschattenduelle auf der langen Gerade unvorhersehbar. Ständig wechselten die Positionen und die Führung. Erst nach sechs Runden setzte sich an der Spitze eine Gruppe von immer noch neun Piloten ab, die um den Sieg kämpften.

In der zweiten Rennhälfte bestimmten Federico Caricasulo (Ducati), Dominique Aegerter (Yamaha) und Stefano Manzi (Triumph) zusehends das Geschehen. Das Rennen wurde hektischer, in Runde 14 stürzten Niki Tuuli und Manzi. In den letzten Runden kämpften noch Aegerter, Raffaele De Rosa (Ducati), Can Öncü (Kawasaki) und Caricasulo um den Sieg – und brausten in diese Reihenfolge über die Ziellinie.

Es ist der 13. Sieg von Dominique Aegerter in dieser Saison, das ist Rekord. Über keinen jubelte der Ten Kate Yamaha-Pilot so sehr wie den heutigen.

Weil der WM-Zweite, Lorenzo Baldassarri, nur Siebter wurde, baute Aegerter seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 45 Punkte aus.

Marcel Brenner (VFT Yamaha) fuhr auf Platz 13 in die Punkte.

In seinem letzten Rennen in der Supersport-WM 2022 zeigte Max Kofler seine beste Leistung. Der Österreicher fuhr mit der Ducati in einer Gruppe, die um Platz 13 kämpfte, und kreuzte als 14 die Ziellinie.

Keine Punkte gab es für Patrick Hobelsberger (Kallio Yamaha): Nur Platz 18.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Aegerter und Cluzel in die erste Kurve. Lauf-1-Sieger Stefano Manzi Vierter. Brenner auf Platz 11, Hobelsberger 23.

Runde 1: Aegerter kommt als Führender aus der ersten Runde, dann Cluzel und Caricasulo. Die Top-10 in einer Sekunde. Brenner 15, Kofler 18, Hobelsberger 25.

Runde 2: Die Postionen ändern sich ständig. Caricasulo vor Cluzel, Manzi und Aegerter. Schnellste Runde Vinales (13.) in 1:45,030 min.

Runde 3: Manzi (2.) greift Caricasulo (1.) mehrfach an, der Ducati-Pilot kann aber kontern. Aegerter (6.) fällt hinter Van Straalen und Tuuli zurück. Schnellste Runde Peter Sebestyen (14.) in 1:44,926 min.

Runde 4: Manzi hat sich an der Spitze durchgesetzt, aus dem Windschatten holt sich Caricasulo in Kurve 1 aber die Führung zurück. Schnellste Runde Can Öncü (9.) in 1:44,782 min. Brenner 15.

Runde 5: Caricasulo und Manzi wechseln sich an der Spitze mehrfach ab. Baldassarri mit schnellster Runde in 1:44,621 min.

Runde 6: Die Top-10 in 1,6 sec. Sturz Montella. Kofler auf 15 vor Brenner.

Runde 7: Caricasulo (1.) und Manzi (2.) drohen sich abzusetzen, sofort legt Aegerter nach und fährt auf Platz 3 nach vorn. Schnellste Zeit von Hannes Soomer in 1:44,448 min.

Runde 8: Caricasulo vor Aegerter und Tuuli, dann Manzi. Sturz Van Straalen.

Runde 9: Die Top-10 innerhalb 1,3 sec. Peter Sebestyen (11.) 5,4 sec zurück.

Runde 10: Die Gruppe beginnt sich leicht auseinanderzuziehen. Cluzel (8.), Öncü (9.) und Soomer (10.) verlieren zunehmend den Anschluss. Brenner 15, Kofler 17. Hobelsberger 22.

Runde 11: Caricasulo, Aegerter, Manzi und Tuuli 0,3 sec vor Baldassarri, De Rosa, Sofuoglu und De Rosa.

Runde 12: Die Top-8 jetzt wieder innerhalb 1 sec. Cluzel fällt nach einem Verbremser zurück.

Runde 13: Öncü (3.) meldet sich mit der schnellsten Rund ein 1:44,233 min an der Spitze zurück.

Runde 14: Sturz Tuuli und Manzi, Baldassarri verliert 2 sec. Vorn Caricasulo, Aegerter und Öncü.

Runde 15: Aegerter, Caricasulo und Öncü 0,9 sec vor De Rosa, Sofuoglu und Cluzel. De Rosa brennt eine 1:44,123 min in den Asphalt.

Runde 16: Caricasulo, Aegerter, De Rosa und Öncü haben Siegchancen.

Letzte Runde: Aegerter gewinnt vor De Rosa und Öncü.

Ergebnis Supersport-WM: Portimão, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Dominique Aegerter Yamaha 2. Raffaele De Rosa Ducati + 0,501 sec 3. Can Öncü Kawasaki + 0,625 4. Federico Caricasulo Ducati + 0,630 5. Bahattin Sofuoglu MV Agusta + 2,153 6. Jules Cluzel Yamaha + 2,253 7. Lorenzo Baldassarri Yamaha + 5,961 8. Hannes Soomer Triumph + 7,796 9. Isaac Vinales Ducati + 11,902 10. Nicolo Bulega Ducati + 14,112 11. Andy Verdoia Yamaha + 14,158 12. Simon Jespersen Yamaha + 15,367 13. Marcel Brenner Yamaha + 16,477 14. Maximilian Kofler Ducati + 22,035 15. Ondrej Vostatek Yamaha + 24,873 16. Oliver Bayliss Ducati + 27,177 17. Federico Fuligni Ducati + 27,989 18. Patrick Hobelsberger Yamaha + 29,078 19. Benjamin Currie Kawasaki + 29,203 20. Meikon Kawakami Yamaha + 31,117 21. Johan Gimbert Yamaha + 33,509 22. Joan Diaz Corbella Yamaha + 53,443 out Peter Sebestyen Yamaha out Niki Tuuli MV Agusta out Stefano Manzi Triumph out Jeffrey Buis Kawasaki out Glenn Van Straalen Yamaha out Thomas Booth-Amos Kawasaki out Tom Edwards Yamaha out Yari Montella Kawasaki