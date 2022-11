Phillip Island, FP2: Ducati-Bestzeit, Schrötter 13.

Am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2022 auf Phillip Island sorgte Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) für die Bestzeit. Auf Platz 13 gab Marcel Schrötter (MV Agusta) einen soliden Einstand.

Im ersten Training sorgte Federico Caricasulo mit der Althea-Ducati in 1:34,067 min für die Bestzeit. Der Italiener distanzierte Weltmeister Dominique Aegerter (Ten Kate Yamaha) und Mandalika-Sieger Niki Tuuli (MV Agusta) um 0,647 bzw. 0,716 sec.

Das Wetter blieb am Nachmittag stabil und das Thermometer stieg zu Beginn vom FP2 bei Sonnenschein auf 20 Grad Celsius.

Die erste persönliche Verbesserung erzielte Can Öncü, der das zweite Training in den ersten Minuten mit einer 1:35,281 min anführte. Der Kawasaki-Pilot war am Vormittag lediglich auf Platz 17 und steigerte sich um 0,8 sec deutlich. Aber auch das war weit von den besten Zeiten entfernt.

Nach 15 Minuten führte Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati) in 1:35,001 min, während Gaststarter Marcel Schrötter (MV Agusta) mit einer persönlichen Verbesserung (1:35,547 min) auf Platz 7 rangierte.

Wenig später sorgte Bulega für die erste Zeit unter 1:35 min und steigerte sich mit der nächsten Runde auf eine 1:34,562 min. Gut das halbe Feld hatte mittlerweile Verbesserungen erzielt, nicht aber die Top-5 vom Vormittag.

Zum Vergleich: Den Pole-Rekord hält seit 2020 Andrea Locatelli (Yamaha) mit 1:32,176 min. Die schnellste Rennrunde drehte 2018 Sandro Cortese (Yamaha) in 1:33,072 min.

Bis kurz vor dem Ende passierte auf den vorderen Positionen der Zeitenliste kaum etwas. Bei noch zehn Minuten war Bulega weiterhin der Einzige mit einer 1:34er Rundenzeit. Das änderte sich, als die Supersport-Piloten für einen letzten Versuch auf die Strecke fuhren.

Den Anfang machte mit Yari Montella ein Kawasaki-Pilot, der die Bulega-Zeit in 1:34,532 min nur knapp unterbot.

Fünf Minuten vor dem Ende sorgte 300er-Weltmeister Adrien Huertas für einen Schreckmoment. Die Kawasaki des Spaniers verteilte sich im Kiesbett, der Spanier wiederum krabbelte auf allen Vieren und wurde dann mit einer Trage aus dem Gefahrenbereich transportiert.

Mit einer 1:34,549 min reihte sich mit Aegerter zwei Minuten vor dem Ende auf Platz 2 ein, während Bulega in 1:34,027 min eine neue Bestmarke setzte. Dabei blieb es.

In der kombinierten Zeitenliste führt damit Bulega vor Caricasulo, mit 0,431 sec Rückstand belegt Aegerter Platz 3. Es folgen Montella, Manzi und Öncü. Lokalmatador Oli Bayliss (Barni Ducati) reihte sich mit der zehntbesten Zeit ein.

Marcel Schrötter steigerte sich im FP2 auf eine 1:35,311 min, womit sich der Bayer auf Platz 13 einreihte.