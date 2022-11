Can Öncü beweist: SSP-Kawasaki ist kein Alteisen 16.11.2022 - 12:23 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Can Öncü und sein Team Puccetti Kawasaki

Zehn seiner 60 Rennen in der Supersport-WM hat Can Öncü auf dem Podium beendet, nur ein Sieg fehlt dem 19-Jährigen noch, der in Australien am kommenden Wochenende WM-Dritter werden kann.