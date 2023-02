Huertas und Montella verletzt: Mehrere Knochenbrüche

Das erste Supersport-Rennen auf Phillip Island in Australien musste nach einem schweren Sturz von Adrian Huertas sowie Yari Montella abgebrochen werden. Beide fallen für Mandalika aus.

Der Saisonauftakt der Supersport-Klasse am Samstag in Australien war wegen der Wetterkapriolen auf der Insel am Rande der Bass-Straße chaotisch. Nach dem ursprünglichen Start wurde in der vierten Runde abgebrochen: Adrian Huertas (MTM Kawasaki) hatte einen üblen Highsider, Yari Montella (Barni Ducati) konnte ihm nicht ausweichen und stürzte ebenfalls.

Huertas wurde längere Zeit auf der Rennstrecke behandelt und anschließend ins Alfred Hospital nach Melbourne gebracht. Die zuerst vermutete Wirbelprellung stellte sich als Fraktur des fünften Lendenwirbels heraus, zudem erlitt der 19-jährige Spanier mehrerer Rippenbrüche.



Für die Rennen in Indonesien fällt Huertas aus, anschließend sind sieben Wochen Pause bis zum Europa-Auftakt in Assen (21.–23. April).

Montella brach sich das linke Schlüsselbein und muss auf den Rest des Wochenendes sowie Mandalika verzichten, er braucht aber keine Operation. «Die zwei Fahrer vor mir konnten Huertas ausweichen, ich erwischte ihn unglücklicherweise», erzählte der Italiener. «Ich werde mich die kommenden drei Wochen erholen und will beim Barcelona-Test am 30./31. März wieder fahren. Für Assen bin ich sicher wieder bereit.»



Ob Barni Ducati in Indonesien Ersatz für ihn aufbietet, steht noch nicht fest.