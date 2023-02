Phillip Island, Lauf 2: Gänse sorgten für Ducati-Sieg

Auch das zweite Rennen der Supersport-WM 2023 auf Phillip Island ging nicht über die volle Distanz. Ducati-Ass Nicolo Bulega holte sich den zweiten Sieg, Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde starker Vierter.

Wie am Samstag startete Yamaha-Ass Stefano Manzi von der Pole-Position in den zweiten Supersport-Lauf, die erste Startreihe komplettierten Can Öncü (Kawasaki) und Lauf-1-Sieger Nicolo Bulega (Ducati), der um eine Position nach vorn rückte. In Reihe 2 lauern die Rookies Nicolas Spinelli (Yamaha) und Marcel Schrötter (MV Agusta) sowie Glenn van Straalen (Yamaha). Die am Samstag gestürzten Adrian Huertas (Kawasaki) und Yari Montella (Ducati) konnten nicht am Rennen teilnehmen.

Das Wetter präsentierte sich bei Rennstart um 14:30 Uhr Ortszeit mit 20 Grad Celsius eher frisch, aber es war trocken und sonnig mit einer lockeren Bewölkung.

Um den Sieg entwickelte sich schnell ein Dreikampf zwischen Bulega, Öncü und Manzi. Die ersten neun Runden führt Bulega das Rennen an, dann machte Manzi Druck und setzte sich an die Spitze. Aber der Ducati-Pilot legte noch eine Schippe drauf, holte sich die Führung zurück und fuhr einige Meter Vorsprung heraus, als das Rennen in Runde unvermittelt abgebrochen wurde – Gänse spazierten auf der Rennstrecke!

So holte sich Bulega den zweiten Sieg, Manzi wurde Zweiter und Öncü Dritter.

Ein starkes Rennen fuhr Marcel Schrötter. Der MV Agusta-Pilot fuhr zu Beginn auf der siebten Position, machte dann aber Positionen gut und hatte sich zum Zeitpunkt des Abbruchs von seinen Verfolgern gelöst. Mit 22 Punkten ist der Deutsche hinter Bulega (50 P.) und Manzi (30 P.) WM-Dritter!

Die beste Triumph brachte Niki Tuuli auf der neunten Position ins Ziel.

Konnte Tarran Mackenzie im chaotischen ersten Rennen in die Punkte fahren, hatten die Honda-Piloten auf trockener Piste keine Chance. Nur durch die zahlreichen Ausfälle kamen Adam Norrodin (15.) und Tarran Mackenzie (16.) in bzw. in die Nähe der Punkte.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Öncü und Manzi in die erste Kurve. Schrötter auf Platz 7. Sturz Harry Truelove (Triumph).



Runde 1: Bulega und Öncü 0,7 sec vor Manzi und Federico Caricasulo (Ducati). Schrötter weiter Siebter.



Runde 2: Manzi hat sich mit schnellster Rennrunde in 1:33,853 von Caricasulo gelöst und schließt zur Spitze auf.



Runde 3 Bulega, Öncü und Manzi schon 2,5 sec vor Caricasulo, Spinelli, van Straalen und Schrötter.



Runde 4: Schrötter verbessert sich vorbei an van Straalen auf Platz 6. Bayliss (Ducati) auf Platz 11. Spinelli fällt auf Platz 5 liegend mit Defekt aus.



Runde 5: Die Top-3 innerhalb 0,5 sec. Sturz Andrea Mantovani (Yamaha).



Runde 6: Caricasulo, Schrötter und van Straalen kämpfen um Platz 4. Bayliss (9.) fährt schneller als die Piloten vor ihm.



Runde 7: Bulega führt weiterhin, Öncü und Manzi lassen sich aber nicht abschütteln,



Runde 8: Manzi jetzt Zweiter, Öncü Dritter.



Runde 9: Die Honda-Piloten Norrodin und Mackenzie am Ende des Feldes auf den Plätzen 16 und 17.



Runde 10: Manzi vorbei an Bulega in Führung.



Runde 11: Manzi, Bulega und Öncü gewaltige 8,5 sec vor der Verfolgergruppe, die von Schrötter angeführt wird.



Runde 12: Bulega wieder vorn, Caricasulo fällt mit Defekt aus. Weil der Italiener unvermittelt langsamer wurde, musste Bayliss in die Wiese ausweichen und verlor 4 sec.



Runde 13: Bulega zieht das Tempo an, zwischen den Top-3 jetzt einige Meter Abstand.



Runde 14: Rote Flaggen, das Rennen wird wegen Gänse auf der Strecke abgebrochen. 2/3 der Distanz sind absolviert, es erfolgt kein Restart.