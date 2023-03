Mandalika, Lauf 2: Ducati-Sieg, Schrötter in Top-5

Beim Meeting auf dem Mandalika Street Circuit holte Ducati-Ass Federico Caricasulo den ersten Supersport-Sieg für Althea Racing. Marcel Schrötter überzeugte mit der MV Agusta als Fünfter.

Die Startaufstellung für den zweiten Supersport-Lauf entsprach dem Ergebnis der Superpole. WM-Leader Nicole Bulega und Federico Caricasulo (beide Ducati) sowie Lauf-1-Sieger Can Öncü (Kawasaki) bildeten die erste Reihe. In der zweiten Startreihe standen Niki Tuuli (Triumph), Marcel Schrötter (MV Agusta) und Raffaele De Rosa (Ducati). Die beste Yamaha stellte Glenn van Straalen (EAB) auf die siebte Position.

Bei Rennstart um 12:00 Uhr Ortszeit war es sehr windig, aber sonnig und trocken. Bei 31 Grad Celsius Luft- und 52 Grad Celsius Asphalttemperatur erwartete die Piloten eine Hitzeschlacht.

Den Start gewann Bulega, der vor Caricasulo und Öncü in die erste Kurve einbog. Ab Runde 2 leistete der Türke die Führungsarbeit, während Bulega zunächst hinter seinem Markenkollegen und Stefano Manzi (Yamaha) auf Platz 4 zurückfiel.

In der zweiten Rennhälfte wurde Manzi immer stärker, setzte sich in Runde 10 an die Spitze und fuhr beeindruckende Rundenzeiten. Aber Caricasulo gab nicht auf und kämpfte sich in der vorletzten Runde an das Hinterrad des Yamaha-Piloten. In der letzten Runde verwies der Althea Ducati-Pilot Manzi auf Platz 2 und holte sich den Sieg. Es war der erste Triumph des Italieners seit vier Jahren und der erste Sieg für das Team Althea Racing in der Supersport-Kategorie.

Bulega wurde Dritter, Vierter Öncü.

In der Verfolgergruppe kämpfte Marcel Schrötter mit Niki Tuuli und Raffaele De Rosa um die fünfte Position. Ab Runde 10 fuhr der Deutsche die Rundenzeiten der Spitze, distanzierte seine Gegner deutlich und brachte seine MV Agusta F3 800 als Fünfter ins Ziel.

Punkte gab es mit Adam Norrodin auf Platz 13 und Tarran Mackenzie als 14. auch für Honda.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Caricasulo und Öncü in die erste Kurve. Stefano Manzi (Yamaha) macht fünf Positionen gut und ist Fünfter, Schrötter Siebter. Sturz Valentin Debise (Yamaha).



Runde 1: Öncü verbessert sich vorbei an Caricasulo auf Platz 2, Manzi schlüpft bei De Rosa durch auf die vierte Position. Schrötter weiter auf Platz 7. Sturz van Straalen.



Runde 2: Öncü hat sich in 1:35,880 min die Führung geschnappt, dann Bulega und Caricasulo.



Runde 3: Öncü in 1_35,689 min noch einmal schneller und 0,6 sec vor Bulega. Schrötter (7.) fährt eine Sekunde langsamer und scheint Spinelli und Navarro aufzuhalten.



Runde 4: Die Top-3 innerhalb einer Sekunde, aber nur Öncü fährt unter 1:36 min.



Runde 5: Manzi (4.) schließt in 1:35,416 min zur Spitze auf, Schrötter jetzt schneller als Tuuli vor ihm.



Runde 6: Öncü führt um 0,6 sec, Caricasulo (2.) und Manzi (3.) vorbei an Bulega (4.).



Runde 7: De Rosa, Tuuli und Schrötter kämpfen um Platz 5.



Runde 8: Öncü, Caricasulo und Manzi mit nahezu identischen Zeiten, Bulega (4.) fällt um 1,7 sec zurück. Schrötter vorbei an De Rosa auf Platz 6.



Runde 9: Öncü 0,8 sec vor Caricasulo und 1,0 vor Manzi. Schrötter (6.) am Hinterrad von Tuuli (5.), aber schon 5,5 sec zurück.



Runde 10: Manzi vorbei an Caricasulo auf Platz 2, Schrötter schnappt sich Platz 5 von Tuuli.



Runde 11: Manzi (2.) kommt Öncü näher. Schrötter fährt so schnell wie die Spitze.



Runde 12: Die Top-3 nur noch innerhalb 0,5 sec.



Runde 13: Manzi vorbei an Öncü in Führung.



Runde 14: Öncü verliert eine weitere Position an Caricasulo. Bulega (4.) 1,8 sec zurück, Schrötter (5.) 5,6 sec.



Runde 15: Manzi wirkt stark, aber Caricasulo gibt nicht auf und auch Öncü und Bulega halten mit.



Runde 16: Bulega vorbei an Öncü auf Platz 3. Schrötter (5.) hat sich von Tuuli (6.) abgesetzt.



Runde 17: Caricasulo am Hinterrad von Manzi, Bulega ist für einen Angriff zu weit entfernt.



Letzte Runde: Caricasulo bremst sich wenige Kurven vor dem Ziel neben Manzi und gewinnt 0,3 sec vor dem Yamaha-Piloten und Bulega.