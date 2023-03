Mandalika, Lauf 1: Kawasaki-Sieg! Schrötter Vierter

Der erste Lauf der Supersport-WM 2023 in Mandalika bekam mit leichtem Regen eine spannende Komponente. Seinen ersten Sieg räumte Kawasaki-Ass Can Öncü ab. Marcel Schrötter erkämpfte sich mit einem starken Finale Platz 4.

Ducati dominierte die Superpole der Supersport-WM 2023 auf dem Mandalika Street Circuit mit Nicole Bulega und Federico Caricasulo auf den Startplätzen 1 und 2. Die erste Reihe komplettiert Kawasaki-Pilot Can Öncü.

In der zweiten Startreihe stehen Niki Tuuli (Triumph), Marcel Schrötter (MV Agusta) und Raffaele De Rosa (Ducati). Die beste Yamaha stellte Glenn van Straalen (EAB) auf die siebte Position.

Bei Rennstart um 12:00 Uhr Ortszeit war es sehr windig und vom Meer zogen dunkle Wolken heran, aus denen die ersten Regentropfen fielen. Aber der Asphalt war über 40 Grad Celsius warm und so lange es nur tröpfelt, könnte weiterhin mit Slicks gefahren werden.

Aber pünktlich zur Aufwärmrunde wurde der Regen stärker, doch kein Fahrer bog zum Reifenwechsel in die Boxengasse ab. Das war die richtige Entscheidung, denn es blieb bei verhaltenem Regen und es gab auch keinen Sturz.

Die Gunst der Stunde nutzte in der Anfangsphase Can Öncü aus, der schon aus der ersten Runde mit 0,6 sec Vorsprung kam und nach 9 von 18 Runden fast zwei Sekunden führte. Am Ende holte der Türke souverän seinen ersten Supersport-Sieg. Für Kawasaki ist es der erste Sieg seit Lucas Mahias in Estoril 2020.

Um Platz 2 kämpften rundenlang Caricasulo und Tuuli – mit dem besseren Ende für den Italiener.

Mit den Bedingungen überhaupt nicht zurecht kam Pole-Setter Bulega, der schnell zurückfiel und in der Verfolgergruppe um Platz 5 kämpfte, nach dem Sturz von Nicolas Spinelli (Yamaha) in Runde 9 um die vierte Position. In dieser Gruppe mischte auch Schrötter mit.

In den letzten drei Runden kämpfte sich Schrötter vom Ende der Gruppe bis auf Platz 4 nach vorne. Erst danach kollidierte Bulega mit van Straalen, wonach der Niederländer stürzte. De Rosa fiel in der letzten Runde auf Platz 5 liegend mit einem platten Hinterreifen weit zurück.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Bulega und Öncü in die erste Kurve. Schrötter auf Platz 6.



Runde 1: Öncü führt 0,6 sec vor Caricasulo und 0,9 vor Tuuli und Spinelli. Bulega Sechster, Schrötter auf Platz 8.



Runde 2: Öncü fährt eine 1:36,851 min und liegt eine Sekunde vor Tuuli und 1,5 sec vor Spinelli. Schrötter bereits 3,9 sec zurück.



Runde 3: Öncü in 1:36,028 min weiter der schnellste Mann auf der Strecke. Der Regen scheint zumindest nicht stärker zu werden.



Runde 4: Tuuli (2.) hat sich abgesetzt, Caricasulo und Spinelli kämpfen um Platz 3. Schrötter 4,9 sec zurück auf Platz 9. Caricasulo fährt schnellste Runde in 1:35,906 min.



Runde 5: Öncü in 1:35,728 min um 1,2 sec vor Tuuli und Caricasulo, der sich von Spinelli abgesetzt hat. Bulega Siebter.



Runde 6: Bulega (7.) und Schrötter (8.) kämpfen in einer Sechsergruppe um Platz 5.



Runde 7: Nur Öncü (1.) fährt unter 1:36 min. Caricasulo vorbei an Tuuli auf Platz 2.



Runde 8: Öncü 1,6 sec vor Caricasulo und Tuuli. Schrötter Siebter.



Runde 9: Unabhängig voneinander stürzen Mantovani und Spinelli.



Runde 10: Die Top-3 mit nahezu identischen Rundenzeiten.



Runde 11: Öncü 2,5 sec vor Caricasulo und Tuuli. Schrötter Siebter.



Runde 12: Caricasulo und Tuuli kämpfen um Platz 2. De Rosa, van Straalen, Bulega und Schrötter um Platz 4.



Runde 13: Schrötter (7.) der schnellste Mann in seiner Gruppe.



Runde 14: Öncü um 3,2 sec vor Caricasulo und Tuuli. Schrötter am Hinterrad von Bulega.



Runde 15: Bulega verpasst die Ideallinie, Schrötter schlüpft durch und ist Sechster.



Runde 16: Schrötter holt sich Platz 5 von van Straalen!



Runde 17: Sturz von Straalen im Positionkampf mit Bulega.



Runde 18: Öncü siegt vor Caricasulo und Tuuli. Schrötter wird Vierter!