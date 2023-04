Ab der SSP-WM in Assen dabei: Abe, Diaz, Kofler 12.04.2023 - 07:12 Von Kay Hettich

© Facebook/Motor-UPV 300er-Weltmeister Alvaro Diaz

Wenn am 21. bis 23. April in Assen das dritte Meeting der Supersport-WM 2023 stattfindet, beginnt für acht Piloten die Saison. Wer neben dem Österreicher Max Kofler (Ducati) und Rookie Maiki Abe (Yamaha) in der WorldSSP-