Assen, FP 2: Kawasaki-Bestzeit vor Ducati-Armada

Can Öncü (Kawasaki) hielt die Ducati-Piloten in Schach

Nur knapp sicherte sich Kawasaki-Ass Can Öncü die Bestzeit am ersten Trainingstag der Supersport-WM 2023 in Assen vor Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega. Marcel Schrötter (MV Agusta) fiel deutlich zurück.

Ten Kate-Ass Stefano Manzi (Yamaha) hatte im ersten Training in 1:38,316 min die schnellste Zeit vorgelegt, die aber von Can Öncü (Kawasaki) im FP2 schon nach wenigen Minuten in deutlich unterboten wurde.



Die Zeiten sind bereits auf einem hohen Niveau. Den Rundenrekord stellte Dominique Aegerter im vergangenen Jahr in 1:37,688 min auf, den Pole-Rekord fuhr ebenfalls 2022 der Schweizer in 1:36,906 min.

Auf Bestzeitkurs liegend stürzte der zweite Ten Kate-Pilot Jorge Navarro (Yamaha) und sorgte damit für eine kurze Unterbrechung der Session, weil ein Wrackteil auf der Strecke liegen blieb.



Nach 20 Minuten hatten sich nur acht von 31 Piloten nicht gesteigert, darunter Nicolo Bulega (Ducati), Manzi und Marcel Schrötter (MV Agusta).

In den nächsten Minuten tat sich nicht viel in der Zeitenliste, bis Bulega auf Zeitenjagd ging und sich bei noch elf Minuten mit der ersten Zeit unter 1:38 min an die Spitze setzte. Der Ducati-Pilot distanzierte Öncü in 1:37,596 min um stattliche 0,562 sec. Hinter dem Italiener ging es eng zu: Zwischen Platz 2 und Schrötter auf der zehnten Position lagen nur 0,5 sec.



Damit war die heiße Phase im zweiten Supersport-Training eröffnet. Öncü konterte in 1:37,591 min und lag wieder vorn. Yari Montella fuhr auf Platz 3 und schien sich weiter verbessern zu können, doch der Barni Ducati-Pilot musste seine Runde abbrechen. Dabei blieb es. Mit vier Panigale 955 V2 in den Top-5 ist Ducati der dominierende Hersteller in der Supersport-Kategorie.

Bester Yamaha-Pilot wurde Navarro auf der sechsten Position. Unmittelbar hinter dem Spanier folgt Niki Tuuli als bester Triumph-Pilot.



Drei Minuten vor dem Ende ging auch Schrötter mit seiner F3 800 auf die Strecke. Der Bayer verpasste aber eine Steigerung und reihte sich mit seiner Zeit vom Vormittag auf Position 12 der kombinierten Zeitenliste ein.



Seinen ersten Trainingstag mit dem Ducati-Team von Davide Giugliano beendete der Österreicher Max Kofler mit 2,3 sec Rückstand auf Platz 17.