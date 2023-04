Sohn von Norick Abe will selbst Geschichte schreiben

Maiki Abe fährt am Freitag sein erstes offizielles Training in der Supersport-WM

Beim Supersport-Meeting in Assen kehrt ein bekannter Name in den internationalen Rennsport zurück. Rookie Maiki Abe (Yamaha) möchte in die Fußstapfen seines zu früh verstorbenen Vaters Norick treten.

Norifumi Abe machte erstmals von sich reden, als er beim Suzuka-GP 1994 mit nur 19 Jahren in der 500er-WM mit einer Wildcard antrat. Niemand kannte ihn, aber er kämpfte gegen Schwantz und Doohan um den Sieg, stürzte aber drei Kurven vor dem Ziel. Es war der Anfang einer illustren Karriere, die international in der Superbike-WM 2006 endete. Abe schmückte sich mit dem Künstlernamen Norick, das war ein berühmter japanischer Zauberer, unter dem ihn die meisten Fans kannten.

Er bestritt 2007 noch die japanische Superbike-Serie, bis er am 7. Oktober mit einem Straßenmotorrad auf einer Schnellstraße tödlich verunglückte, als ein Lkw vor ihm illegal wendete. Norick wurde nur 32 Jahre alt; sein Sohn Maiki war zu diesem Zeitpunkt erst drei Jahre alt. Am morgigen Freitag wird der 19-Jährige beim Supersport-Meeting in Assen sein WM-Debüt geben.

Der Japaner steht vor einer großen Herausforderung. Maiki kennt keine europäische Strecke und hat sich auch in der nationalen Meisterschaft nicht als überragendes Talent hervorgetan. Sein Hauptziel wird im ersten Jahr das Sammeln von Erfahrungen und das Herantasten an das WM-Niveau sein. Sein Teamkollege bei VFT Yamaha ist Nicholas Spinelli, der auf Phillip Island im ersten Lauf als Zweiter glänzte.

«Ich bin sehr aufgeregt, weil ich mit den international besten Fahrern fahren kann. Mein Teamkollege ist sehr schnell, also freue ich mich darauf, dem VFT-Team beizutreten», freut sich Abe auf sein Debüt. «Mein optimistisches Ziel ist ein Platz unter den ersten zehn oder sogar unter den ersten fünf, aber vor allem möchte ich mich mit meinem Teamkollegen messen. Zuallererst möchte ich das Rennwochenende ohne Fehler beenden. Ich war noch nie in Assen und es ist mein erstes Rennen in der Supersport-WM. Assen ist eine schwierige Strecke, also muss ich tapfer sein und so viel fahren, wie ich kann, um mich an die Strecke zu gewöhnen.»

Maiki will sich angesichts seiner Gene keinen Druck machen lassen, auch wenn der ihm den WM-Einstieg sicher etwas die Türe geöffnet hat.

«Der Name Norick Abe wurde wegen meines Vaters berühmt – ich möchte den Namen Maiki Abe bekannt machen», sagte der Teenager, der sich das Fahren bei einem anderen schnellen Japaner abgeschaut hat. «Ich respektiere Katsuyuki Nakasuga sehr, weil ich mit ihm zusammen gefahren bin und seine Technik und sein Fahrkönnen sehen konnte. Er ist seit vielen Jahren an der Spitze in Japan.»