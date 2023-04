Assen, Lauf 2: Ducati-Sieg, Schrötter starker Vierter 23.04.2023 - 13:15 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Doppelsieger Nicolo Bulega

Während der Sieg in Lauf 2 der Supersport-WM 2023 in Assen an Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega ging, fuhr Marcel Schrötter ein starkes Rennen und brachte seine MV Agusta auf Platz 4 ins Ziel – und ist WM-Dritter!