Misano: SSP-Wildcards für die zwei besten Italiener

Beim Meeting der Supersport-WM 2023 in Misano ergänzen zwei Wildcard-Piloten die Startaufstellung. Mit Marco Bussolotti und Simone Corsi handelt es sich um die derzeit besten Fahrer der nationalen Serie.

30 Stammfahrer umfasst die Teilnehmerliste der Supersport-WM 2023 bei Events in Europa, maximal 32 sind erlaubt. Dies erlaubt zwei Gaststartern die Teilnahme an einem Rennwochenende der Weltmeisterschaft. Beim Meeting in Misano sind zwei Routiniers dabei, beide sind über 30 Jahre alt.

Nach der Saison 2022 ging die lange GP-Karriere von Simone Corsi zu Ende, seit 2003 war der 36-Jährige Stammfahrer in den Kategorien 125-ccm, 250-ccm und Moto2. Beim Meeting in Assen hatte der Italiener seinen ersten Auftritt in der Supersport-WM mit dem Team Altogo Yamaha. Im ersten Rennen verpasste er die Punkte als 16. um winzige 0,201 sec, im zweiten Lauf bekam er als 13. deren drei. Wie der Haudegen ankündigte, wird er auch in Misano Anfang Juni dabei sein.

Hauptberuflich bestreitet Corsi in diesem Jahr die nationale Supersport-Serie CIV und liegt nach zwei Rennwochenenden auf Platz 2 der Gesamtwertung. Und er kommt nicht allein zur Weltmeisterschaft: Mit dabei ist mit Marco Bussolotti auch der Champion und aktuell Führende der CIV-Supersport. Der 32-Jährige bestritt bisher zehn Rennen in der Weltmeisterschaft, zuletzt in Misano 2018, und erreichte als Siebter in Imola 2014 sein bestes Finish.