Barcelona, Lauf 2: Doppelsieg von MV Agusta

Das zweite Rennen der Supersport-WM 2023 in Barcelona war umkämpft und spannend. Mit Bahattin Sofuoglu und Marcel Schrötter holte MV Agusta die Plätze 1 und 2. WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) schrieb einen Nuller.

Entsprechend dem Qualifying startete Ducati-Aushängeschild und Lauf-1-Sieger Nicolo Bulega von der Pole, die erste Reihe komplettierten Marcel Schrötter (MV Agusta) und Federico Caricasulo (Ducati). Bei Rennstart um 12:30 Uhr war es bewölkt und kühler als am Samstag, aber es drohte kein Regen.

Das Rennen war extrem unterhaltsam. An der Spitze ging es die ersten sieben Runden drunter und drüber, mit vielen Positionskämpfen. Niemand konnte sich absetzen, bis zu zehn Piloten fuhren innerhalb einer Sekunde. Auffälligster Pilot der junge Bahattin Sofuoglu (MV Agusta), der mit mutigen Überholmanövern und einer starken Pace begeisterte.

Ab Rennmitte trennte sich die Spreu vom Weizen. Vorn machten Sofuoglu, Schrötter, die Yamaha-Piloten Valentin Debise und Stefano Manzi sowie Bulega den Sieg unter sich aus. In der letzten Runde blieben vier Piloten übrig, nach Kurve 5 nur noch drei – Bulega rollte offenbar mit einem Defekt aus.

Den Sieg räumte verdient Sofuoglu ab, als Zweiter kreuzte Manzi die Ziellinie, dann Schrötter. Aber der Yamaha-Pilot wurde um eine Position zurückgestuft, weil er den grünen Bereich befahren hatte. Somit Doppelsieg für MV Agusta mit Marcel Schrötter aus Platz 2. Der Deutsche ist jetzt auch Zweiter der Gesamtwertung.

Niki Tuuli brachte die beste Triumph auf Platz 8 ins Ziel. Bester Kawasaki-Pilot wurde Adrian Huertas, unmittelbar vor Öncü-Ersatz Lucas Mahias.

Der Österreicher Max Kofler (Ducati) kam nicht über Rang 26 hinaus. Gaststarter Baris Sahin (Yamaha) gab wie am Samstag das Rennen vorzeitig auf.

So lief das Rennen:

Start: Caricasulo vor Bulega und Schrötter in die erste Kurve. Kofler auf 17. Schrötter verliert in den ersten Kurven zwei weitere Positionen.



Runde 1: Caricasulo vor van Straalen und Debise, dann Bulega und Schrötter.



Runde 2: Es geht drunter und drüber an der Spitze. Vorn Debise, dann Caricasulo, van Straalen, Schrötter, Bulega und Sofuoglu. Die Top-12 in zwei Sekunden.



Runde 3: Caricasulo hat sich die Führung zurück erkämpft. Dann Debise und Schrötter. Kofler auf Platz 24.



Runde 4: Sofuoglu mit schnellster Rennrunde in 1:45,583 min vor Caricasulo, Schrötter und van Straalen. Bulega auf Platz 7.



Runde 5: Sofuoglu fährt eine hohe Pace und verhindert dadurch ständige Überholmanöver. Neuer Zweiter ist Schrötter, der in 1:45,388 min noch einmal schneller als sein Teamkollege fährt.



Runde 6: Sofuoglu, Schrötter und Debise setzen sich leicht ab. Bulega 1,3 sec zurück weiter auf Platz 7.



Runde 7: Sturz Bayliss. Sahin hat das Rennen aufgegeben.



Runde 8: Die Top-3 1,2 sec vor Manzi, Bulega und van Straalen. Kofler auf 26.



Runde 9: Schnellste Rennrunde Bulega (5.) in 1:45,166 min. Sturz McPhee



Runde 10: Schrötter übernimmt die Führung, Manzi und Bulega holen zur Spitzengruppe auf.



Runde 11: Die Top-5 innerhalb 0,7 sec. Die Verfolger, angeführt vom Caricasulo, liegen 4,2 sec zurück.



Runde 12: Schrötter fällt hinter Sofuoglu und Manzi auf Platz 3 zurück. Bulega Vierter.



Runde 13: Sofuoglu und Manzi haben ein paar Meter Vorsprung auf Schrötter und Bulega.



Runde 14: Manzi verbremst sich, Schrötter schlüpft innen durch und ist Zweiter. Die Top-5 weiterhin innerhalb nur 0,9 sec.



Runde 15: Bulega (4.) kann die Lücke zu den Top-3 nicht schließen.



Runde 16: Manzi drückt Sofuoglu von der Linie, Schrötter geht mit durch.



Runde 17: Aus dem Windschatten überholt Sofuoglu Schrötter und Manzi in einem Streich.



Letzte Runde: Sofuoglu gewinnt sein erstes SSP-Rennen vor Manzi und Schrötter! Bulega rollt aus!