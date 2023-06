Misano, FP2: Nicolo Bulega (Ducati) in eigener Liga 02.06.2023 - 17:02 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Nicolo Bulega

Selten sieht man in der Supersport-WM einen Piloten derart dominieren wie am ersten Trainingstag in Misano. Ducati-Aushängeschild Nicolo Bulega fuhr 1,3 sec schneller als der WM-Zweite Marcel Schrötter (MV Agusta).