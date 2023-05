SSP-Ass Nicolo Bulega schießt sich auf Ducati V4R ein

Nicolo Bulega in Mugello auf der Ducati V4R

Ducati stattete sein Supersport-Aushängeschild Nicolo Bulega kürzlich mit einem Testvertrag für die Panigale V4R aus. Der Italiener schielt bereits auf das zweite Motorrad an der Seite von Álvaro Bautista.

Viele Piloten wollen die zweite Ducati V4R im Aruba.it-Werksteam haben, aber nur ein Fahrer kann Teamkollege von Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2024 werden. Bisher haben sich die Ducati-Verantwortlichen nicht in die Karten schauen lassen, welcher Name ganz oben auf der Liste steht. Rennchef Gigi Dall’Igna machte kürzlich klar, dass man sich für die Entscheidung Zeit nehmen werde.

Denkbar ist der Aufstieg von Supersport-Pilot Nicolo Bulega, der mit fünf Siegen und sechs Podestplätzen (aus acht Rennen) die Meisterschaft klar anführt. Zuletzt in Barcelona fiel der 23-Jährige im zweiten Lauf mit einem Defekt aus, dennoch beträgt sein Vorsprung auf den zweitplatzierten Marcel Schrötter (MV Agusta) solide 33 Punkte.

Als Supersport-Weltmeister würde sich Bulega für den Aufstieg in die Superbike-WM aufdrängen, wobei beides denkbar ist: Direkt ins Werksteam oder auch zu einem starken Kundenteam. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass man bei Ducati nicht nur auf nächstes Jahr schaut, sondern weitreichend auf 2025, wenn Bautista womöglich nicht mehr zur Verfügung stehen wird.

Ducati ebnet seinem Supersport-Aushängeschild den Weg und ließ ihn bereits das Superbike testen, zuletzt für zwei Tage in Mugello. «Die Eindrücke waren sehr positiv, es waren zwei intensive Tage», sagte Bulega. «Ich bin sehr zufrieden, denn ich habe mich auf Anhieb gut mit dem Motorrad gefühlt und konnte auch recht schnelle Runden fahren. Es war eine solide Erfahrung und ich hoffe, dass ich noch weitere Gelegenheiten haben werde, die Panigale V4R zu testen. Das Motorrad gefällt mir!»