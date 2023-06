Misano, Superpole: Bulega grandios, Schrötter Vierter

Ducati dominierte das Supersport-Meeting in Misano mit drei Piloten in der ersten Startreihe – herausragend aber WM-Leader Nicolo Bulega mit 0,6 sec Vorsprung. Marcel Schrötter (MV Agusta) sicherte sich Startplatz 4.

Die Superpole-Session der Supersport-WM 2023 in Misano fand bei schönstem Wetter statt. Zu Beginn um 10:25 Uhr zeigte das Thermometer bereits 23 Grad Celsius und vom blauen Himmel lachte die Sonne. Weil nur die Superbike-Kategorie ein drittes Training hat, nutzen die Supersportler das 20-minütige Qualifing in der Regel auch für Abstimmungsarbeiten und gehen erst in den letzten Minuten mit dem weichen Rennreifen SCX auf Zeitenjagd.

Am Freitag dominierte Ducati-Ass Nicolo Bulega, der bereits auf dem Mandalika Circuit, in Assen und Barcelona drei Poles in Folge eingefahren hatte. Stark einzuschätzen für das Qualifying ist auch Gaststarter Simone Corsi, der in den freien Trainings die zweitbeste Zeit fuhr und bester Yamaha-Pilot war. Marcel Schrötter (MV Agusta) belegte in der kombinierten Zeitenliste Platz 8.

Die erste ernst zu nehmende Zeit legte nach acht Minuten Bulega in 1:37,164 min vor. Damit war der WM-Leader bereits schneller als der Pole-Rekord von Dominique Aegerter (Yamaha/1:37,173 min) aus dem vergangenen Jahr. Eine Runde später legte der Ducati-Pilot eine 1:37,022 min nach und führte bei Halbzeit um 0,3 sec vor seinen Markenkollegen Yari Montella und Federico Caricasulo. Schrötter folgte als Vierter mit bereits 1,1 sec Rückstand.

Bei noch sieben Minuten holten sich die meisten Piloten einen neuen Hinterreifen für die finale Zeitenjagd ab. Den Anfang machte erneut Bulega, der in 1:36,495 min noch einmal um 0,5 sec schneller fuhr und nun um fast 0,9 sec führte! Damit war die Superpole bereits fünf Minuten vor dem Ende entschieden.

Startplatz 2 sicherte sich Caricasulo, der den Rückstand auf immer noch deutliche 0,6 sec reduzieren konnte. Auf dem Weg zu einer starken Rundenzeit stürzte Montella, der dennoch die erste Reihe komplettiert.

Ab Reihe 2 beträgt der Rückstand auf die Pole-Zeit über 1,2 sec. Marcel Schrötter verteidigte mit seiner letzten Runde die vierte Position, auf fünf folgt Glenn van Straalen mit der besten Yamaha. Sechster wurde Bahattin Sofuoglu mit der zweiten MV Agusta.

Einen ordentlichen Job erledigte Lucas Mahias als Ersatz für den verletzten Can Öncü. Der Franzose stellte die beste Kawasaki auf Startplatz 7. Niki Tuuli erreichte mit der Triumph die zehnte Position.

Der Österreicher Max Kofler (Ducati) wird von der 24. Position in die Rennen starten.