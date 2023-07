Donington, Lauf 1: Bulega jubelt, Schrötter schimpft

Im ersten Rennen der Supersport-WM 2023 in Donington feierte Ducati-Ass Nicolo Bulega seinen siebten Saisonsieg. MV Agusta-Pilot Marcel Schrötter verlor in der letzten Kurve alles, was er sich zuvor mühsam erkämpft hatte

Nach einem Sturz in der Superpole muss Oli Bayliss (Ducati) mit einer Schulterverletzung auf das restliche Wochenende in Donington verzichten. Schon seit dem FP1 am Freitag ist das sechste Saisonmeeting für Andrea Mantovani (Yamaha) beendet, der aber von Jack Kennedy ersetzt wird.

Das Wetter präsentierte sich zu Beginn des ersten Supersport-Laufs freundlich, nur der Wind frischte auf und drohte ein störender Faktor für die Supersport-Piloten zu werden. Die erste Startreihe bestand aus den Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Yari Montella sowie Yamaha-Ass Stefano Manzi. Marcel Schrötter erreichte mit seiner MV Agusta trotz des schwierigen ersten Trainingstages den soliden neunten Startplatz.

Vom Start weg übernahm WM-Leader Bulega das Kommando. Der Italiener fuhr mit Rekordzeiten dem Feld davon und nach 19 Runden seinen siebten Saisonsieg ein. Ebenso ungefährdet erreichte Ten Kate Yamaha-Ass Manzi als Zweiter das Ziel. Einzig um Platz 3 gab es zeitweise zwischen den Italienern Yari Montella und Federico Caricasulo (beide Ducati) einen Kampf – mit dem besseren Ende für Montella.

Zu Beginn der letzten Runde erkämpfte sich Schrötter den fünften Platz, doch in der letzten Kurve musste der Bayer nach einem selbst verschuldeten Fehler alles wieder hergeben und erreichte nur als Achter das Ziel. Der MV-Agusta-Pilot schimpfte auf der Auslaufrunde wütend in Richtung von Valentin Debise, obwohl der Franzose nichts dafür konnte.

Der Österreicher Max Kofler kam zu keinem Zeitpunkt in die Nähe der Punkteränge und kreuzte abgeschlagen auf der 23. Position die Ziellinie.

Gaststarter Rhys Irwin brachte die Suzuki GSXR750 auf Platz 16 ins Ziel.

So lief das Rennen:

Start: Bulega vor Montella, Manzi und Caricasulo in die erste Kurve. Schrötter Siebter, Sturz Gaststarter McManus, dessen Kawasaki in Flammen aufgeht.



Runde 1: Bulega 0,9 sec vor Manzi und Caricasulo. Huertas bester Kawasaki-Pilot auf Platz 5. Schrötter weiter auf Platz 7.



Runde 2: Bulega stürmt um 1,3 sec davon. Schrötter verliert Platz 7 an Van Straalen. Truelove und Spinelli stürzen. Kofler auf 27.



Runde 3: Bulega in 1:29,759 min um 0,4 sec schneller als der Rest. Schrötter wieder Siebter.



Runde 4: Manzi (2.) schon 1,8 sec zurück, Caricasulo (3.) sogar 3,2 sec.



Runde 5: Schrötter vorbei an Mahias auf Platz 7. Sturz Diaz.



Runde 6: Bulega in 1:29,595 min um 2,6 sec in Führung. Caricasulo und Montella kämpfen um Platz 3. Huertas, van Straalen, und Schrötter um die fünfte Position.



Runde 7: Montella hat sich auf Platz 3 durchgesetzt. Van Straalen führt die Kampfgruppe um Platz 5 an.



Runde 8: Schrötter (7.) mit persönlich bester Runde in 1:30,833 min. Kofler auf Platz 25 und damit Letzter.



Runde 9: Schrötter vorbei an Huertas auf Platz 6. Sturz Sarmoon.



Runde 10: Bulega dreht wieder auf und fährt in 1:29,511 min die schnellste Rennrunde. Manzi 2,8 sec zurück, Montella 5,6 sec.



Runde 11: Die Top-4 sind Italiener.



Runde 12: Debise wird stärker, schnappt sich Huertas und macht Druck auf Schrötter.



Runde 13: Bulega 3 sec vor Manzi.



Runde 14: Van Straalen, Schrötter, Debise, Huertas und De Rosa fahren innerhalb einer Sekunde!



Runde 15: Debise vorbei an Schrötter auf Platz 6.



Runde 16: Sturz Luke Power.



Runde 17: Bulega fährt nur eine 1:31,155 min, sein Vorsprung auf Manzi schmilzt auf nur noch 1,8 sec. Schrötter schnappt sich van Straalen und ist wieder Sechster.



Runde 18: Bulega reagiert mit einer 1:29,788 min. Mackenzie an der Box.



Letzte Runde: Bulega gewinnt vor Manzi und Montella. Schrötter wird in der letzten Kurve durchgereicht auf Platz 8, Kofler auf 23.