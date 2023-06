Marcel Schrötter: Alle Erfahrungen aus Videospielen

Mit Donington Park, Imola und Most stehen in der Supersport-WM im Juli drei Strecken im Kalender, auf denen Marcel Schrötter (MV Agusta) nie einen Grand Prix bestritt. Für den Bayer kein Grund zur Beunruhigung.

Vor dem hektischen Monat Juli, in dem drei Rennwochenenden auf dem Programm stehen, liegt Marcel Schrötter auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung. Diesen möchte er in Donington Park am liebsten verbessern, bevor er am kommenden Montag zum offiziellen Test für das Acht-Stunden-Langstreckenrennen nach Japan fliegt. Nach 2017 wird der Deutsche zum zweiten Mal an diesem Klassiker teilnehmen. Wie damals wird Marcel wieder mit dem Team S-Pulse Dream Racing auf einer Suzuki antreten. Seine Teamkollegen am ersten August-Wochenende werden der Australier Joshua Waters und der Japaner Cocoro Atsumi sein. Das japanische Team belegte im vergangenen Jahr den vierten Platz bei den Suzuka Eight Hours.

«Donington ist die erste Strecke im Kalender der Supersport-WM, die für mich Neuland ist», hielt Schrötter fest, der sich an der Spielekonsole mit der Kurvenfolge vertraut gemacht hat. «Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung, denn das Layout sieht sehr interessant aus und es scheint, dass der Fahrspaß nicht zu kurz kommen wird. Der überwiegend flüssige Kurs sollte mir eigentlich liegen. Nur die letzten beiden Kurven sind etwas knackiger und enger, aber auch damit werde ich zurechtkommen. Spannend wird es auf jeden Fall, denn die gesamte Strecke wurde frisch asphaltiert. Ein Umstand, der für alle neu ist.»

Der 30-Jährige aus dem Team MV Agusta Reparto Corse weiter: «Eine neue Asphaltoberfläche kann viel Grip bedeuten oder, wie man in Übersee schon oft gesehen hat, miserable Grip-Verhältnisse. Ich erwarte, dass es gut wird, und ich bin gespannt, wie sich die Reifensituation im Laufe des Wochenendes entwickelt, was die Abnutzung angeht. Auch das Wetter wird eine Rolle spielen. Für Freitag sieht es nicht so prächtig aus, was für mich nicht sehr gut ist, um die Strecke kennenzulernen. Aber in England kann sich das Wetter jeden Tag ändern. Wir werden sehen, wie es tatsächlich wird.»